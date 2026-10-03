Oplachujete syrové kuře pod kohoutkem? Gastroenterolog varuje, že bakterie tím roznesete na ruce, linku i dřez

Sethi upozorňuje na nemoci z potravin, tedy infekce, které člověk dostane, když sní jídlo kontaminované mikroorganismy nebo jejich toxiny. Typicky se ohlásí bolestí břicha, zvracením a průjmem.
Proč riziko nesníží voda, mýdlo ani antibakteriální roztok
Při oplachování se bakterie z povrchu kuřete dostávají všude, kam dopadne voda. Podle Sethiho je roznášejí stříkance z dřezu, ruce, které maso drží a obracejí, i šťáva stékající do odpadu. Mikroorganismy tak skončí na kuchyňské lince, ve dřezu a na kůži, a každá z těch ploch se stává dalším zdrojem nákazy.
Saponát ani antibakteriální roztok na tom nic nemění. Sethi výslovně říká, že je jedno, čím kuře oplachujete, protože riziko nesou voda, mýdlo i antibakteriální prostředek stejně.
Část bakterií navíc drží na mase tak pevně, že je neodstraní žádný počet opakování. Oplachování tedy riziko přidává a k odstranění bakterií nepřispívá.
Bakterie, kterou syrové kuře obsahuje téměř vždycky
Jmenuje se Campylobacter a podle Healthline je v syrovém kuřecím mase přítomná téměř pokaždé. Způsobuje průjem, horečku a křeče. Vedle ní se v mase může objevit salmonela, Clostridium perfringens a další bakterie.
Z toho plyne jednoduché pravidlo pro domácí kuchyni: s každým syrovým kuřetem je rozumné zacházet jako s kontaminovaným, i když vypadá čerstvě a čistě. Když je hlavní původce potíží přítomný téměř vždy, oplachováním se nic neověří ani nevyřeší.
Kolik případů nemocí z potravin připadá právě na oplachování masa, článek Healthline nevyčísluje.
Potravinářský teploměr musí uvnitř masa ukázat alespoň 75 stupňů
Spolehlivě bakterie zničí jen důkladná tepelná úprava, což podle Healthline potvrdily i výzkumy. Rozhodující je teplota uvnitř masa, která má dosáhnout alespoň 75 stupňů. Na povrchu může být kuře dávno opečené, a přesto uvnitř tuto hranici ještě nepřekročilo.
Kdo teploměr nemá, o propečení jen odhaduje. Sethi označuje potravinářský teploměr za jediný spolehlivý způsob, jak zjistit, že jídlo dosáhlo teploty potřebné ke zničení bakterií přenášených potravinami.
Kam v lednici uložit syrové kuře, aby šťáva nekapala na zeleninu
Nákaza se v kuchyni šíří i jinudy než přes dřez, a Healthline proto přidává několik dalších zvyků. Nejjednodušší je mít zvlášť prkénko na zeleninu, zvlášť na maso a zvlášť na drůbež. Barevně odlišená sada pomůže, aby se prkénka nepletla.
Ruce je při práci s masem a drůbeží potřeba mýt často, a to i tehdy, když máte potravinářské rukavice. V lednici patří syrové maso a drůbež na spodní polici, aby jejich šťáva nekapala na čerstvé potraviny.
Pravidla se týkají i jídla, které stojí na stole delší dobu, třeba na rautu. Studené pokrmy mají ležet na ledu a teplé v ohřívacích nádobách, jako jsou chafingy.