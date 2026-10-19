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Opilý vandal počmáral na Václaváku policejní auto, skončil na záchytce

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Dennívýzva
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Špatné místo si pro svou tvorbu vybral muž, kterému se v opilosti chtělo malovat. Na Václavském náměstí vytáhl fix a začal kreslit po kapotě policejního auta. Všimly si ho ale dvě svědkyně a k tomu i hlídka strážníků.
Opilý vandal počmáral na Václaváku policejní auto, skončil na záchytce

Opilý vandal počmáral na Václaváku policejní auto, skončil na záchytce

Zdroj: Městská policie hlavního města Prahy
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 07:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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