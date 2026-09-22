Opilý šofér na Královéhradecku netušil, že mu chybí pneumatika. Nadýchal téměř čtyři promile

Opilý šofér na Královéhradecku netušil, že mu chybí pneumatika. Nadýchal téměř čtyři promilePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
K výslechu přišel opět pod vlivem alkoholu.
Ostrava se připravuje na případné budoucí záplavy. Město ve spolupráci s Povodím Odry plánuje posílení...
Humor, hudba, emoce a konkrétní pomoc. Ve čtvrtek 1.října od 19 hodin se v ostravském BumBum Comedy Club...
Zlínští radní v pondělí rozhodli o výběru zhotovitele pro dostavbu radnice na náměstí Míru. Z šesti...
Markéta Říhová, učitelka odborného výcviku oboru čalouník ze Středního odborného učiliště v Lišově, se...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
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