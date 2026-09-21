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Opilý muž z Karlovarska zapálil dům, kde bydlela nájemnice s dětmi

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Kriminalisté z Karlovarska obvinili šestačtyřicetiletého muže, který měl začátkem září zapálit rodinný dům v menší obci na Karlovarsku. Důvodem byly spory s manželkou, s…
policie—zakaz-vstupu

policie—zakaz-vstupu

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