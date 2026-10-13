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Opilý mladík ujížděl policii přes pole, málem srazil policistu. Našli ho ležet v křoví

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Dennívýzva
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Ze dvou trestných činů je teď podezřelý dvacetiletý muž, který řídil opilý a následně ujížděl policistům. K incidentu došlo v sobotu 10. října na Žďársku nedaleko Netína.
Opilý mladík ujížděl policii přes pole, málem srazil policistu. Našli ho ležet v křoví

Opilý mladík ujížděl policii přes pole, málem srazil policistu. Našli ho ležet v křoví

Zdroj: Lenka Dvořáková
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 11:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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