Operace Vivaldi vrátila Ukrajině u Lymanu 176 km². Kreml to vrací ze vzduchu, pálí na kyjevské mosty i elektrárny

Prezident Volodymyr Zelenskyj strávil 30. září 2026 část dne na velitelském stanovišti 3. armádního sboru v lymanském sektoru. Vyslechl tam hlášení o konci třetí fáze operace, kterou ukrajinská armáda vede na tomto úseku fronty. Rusové v ní podle ukrajinské strany přišli o více než pět tisíc vojáků. Zhruba 250 z nich padlo do zajetí, což vypovídá o rozpadu celých jednotek, protože do zajetí se dostávají vojáci, které už nikdo nekryje. Během stejných hodin dopadaly na Kyjev desítky proudových dronů a balistické střely Iskander.
Operaci u Lymanu Ukrajinci rozvrhli podle čtyř ročních období
Jméno Vivaldi odkazuje k jeho Čtyřem ročním obdobím a podle velitele 3. armádního sboru Andrije Bileckého z nich vychází i stavba celé operace. Každá fáze, kterou Ukrajinci nazývají „sezónou“, má vlastní cíle, taktiku i tempo. Server Kyiv Independent v polovině září popsal, k čemu protiútoky slouží. Měly zlikvidovat severní kleště, kterými se Rusko snažilo obklíčit slovjansko-kramatorskou aglomeraci, poslední velký ukrajinský pevnostní pás v Donbasu.
Ukrajinské jednotky na tomto úseku kombinovaly malé útočné skupiny s drony a nasazovaly pozemní bezpilotní prostředky. Systematicky přitom ničily velitelské uzly. Klamnými manévry nutily Rusy přesouvat posily na místa, kde je Ukrajina vůbec nepotřebovala vázat. Ruská armáda takový souhrn postupů v lymanském sektoru nedokázala napodobit, a proto přišla o území, které v létě držela.
Oficiální web ukrajinského prezidenta k 30. září uvedl, že ruský plán proniknout do týlu aglomerace se nepodařilo uskutečnit. Brigády v samotném sektoru hlásily přes 125 km² vyčištěného prostoru, celková bilance operace se zastavila na 176 km². Zpátky pod ukrajinskou kontrolou jsou obce Nove, Šandryholove, Ridkodub a Katerynivka, které ještě v létě figurovaly na mapách jako ruské pozice.
Elektrárny, mosty i datové centrum: kam mířily ruské údery na Kyjev
Ukrajinské letectvo mezi 28. a 30. zářím zaznamenalo sérii kombinovaných úderů, jejichž intenzita převyšovala běžný podzimní průměr. Jen 29. září Rusko vyslalo jednu protilodní střelu typu Cirkon nebo Oniks a dvě balistické střely Iskander-M. Ke střelám se přidalo 152 dronů. Proudových z nich bylo 82, tedy víc než polovina, a podíl rychlejších strojů následující den ještě vzrostl.
Dne 30. září Rusko vyslalo 285 dronů a 174 z nich bylo proudových, zhruba tři pětiny. Protivzdušná obrana podle agentury Ukrinform zneškodnila 254 strojů, obranou tedy prošlo 31. Úspěšnost téměř devět z deseti vypadá jako dobrý výsledek, jenže při takovém objemu to pořád znamená tři desítky dronů nad cíli za jediný den.
Vojenské v klasickém smyslu ty cíle nebyly. Údery zasáhly tepelnou elektrárnu, vodní elektrárnu, rozvodnu a zásobník energie v Kyjevě a okolí. Datové centrum Parkovyj v Kyjevě po sérii zásahů k 1. říjnu úplně ukončilo provoz a své zálohy přesunulo do Evropské unie. Dne 2. října agentura AP hlásila zásahy tří kyjevských mostů přes Dněpr. Jde o novou taktiku, která míří na běžný chod metropole. Nouzové odstávky elektřiny postihly část Kyjeva a také Kyjevskou, Černihivskou a Žytomyrskou oblast.
Co by delší výpadky na Ukrajině mohly znamenat pro Česko
Přímý dopad na české dodávky elektřiny se z veřejných zdrojů doložit nedá. Díky synchronizaci sítí dnes energie teče spíš z Evropské unie na Ukrajinu. Reálnější je nepřímý účinek. Delší výpadky tepla, vody a proudu zvyšují na Ukrajině humanitární tlak a v zimě mohou znovu posílit migraci do Evropské unie, tedy i do Česka.
Česká vláda má podporu Ukrajiny mezi prioritami. Program na roky 2026 až 2030 počítá i s obnovou kritické infrastruktury a nemocnic, tedy přesně těch zařízení, na která Rusko teď míří. Ministerstvo obrany se účastní debat o antibalistické ochraně v rámci iniciativy ESSI. Ministerstvo zahraničí už v dubnu 2026 předvolalo ruského velvyslance kvůli hrozbám vůči českým firmám. K samotné zářijové vlně úderů se česká vláda podle dostupných zdrojů samostatně nevyjádřila.
Proti balistickým střelám ukrajinská obrana podle ministerstva nestačí
Rusko v lymanském sektoru nedokázalo rychle získat zpět iniciativu. Muselo přesouvat posily a ztratilo prostor, s nímž přišlo i o severní opěrný bod pro tlak na Slovjansk a Kramatorsk. Pozemní fronta se podle AP na mnoha úsecích prakticky nehýbe. Údery na zázemí jsou tak zbraní, kterou má Moskva po ruce, když na zemi neuspěla. Slabost to prozrazuje, účinek ale mají. Podle zprávy Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva zasáhly koordinované útoky stovkami zbraní už minulou zimu miliony civilistů.
Ukrajinské ministerstvo obrany 30. září výslovně uvedlo, že hlavní výzvou zůstávají balistické střely a proudové drony typu Šáhid, proti kterým stávající obrana nestačí. Před zimou je to nejslabší místo Ukrajiny. Útoky na energetiku se v minulé sezóně ukázaly jako nejcitelnější pro civilisty a právě tyto dvě zbraně je nesou. Zelenskyj už o týden dříve jednal s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem o naléhavé potřebě antibalistické ochrany a o zimním balíčku pomoci.
Rakety a drony zasahující mosty a datová centra ovšem území u Lymanu Rusku nevracejí. Operace Vivaldi vstupuje do čtvrté sezóny a ukrajinské velení u Lymanu už plánuje její další fázi.