Operace Vivaldi svírá ruský výběžek u Lymanu. Ukrajinci už vzali 176 km² a Rusům hrozí ústup za řeku Žerebec

Velitel 3. armádního sboru Andrij Bileckyj veřejně potvrdil existenci operace Vivaldi až v polovině září. Do té doby ji sbor měsíce skrýval za klamné manévry. Ruské velení čekalo hlavní úder na ose mezi Šandryholovem a Zelenou Dolynou a vyčerpalo tam své rezervy, ukrajinský průlom ale přišel na jiném místě. Proruští blogeři potom sami viděli příčinu v „krásných hlášeních“, tedy ve zprávách, které cestou po velitelském řetězci nahoru přikrášlovaly skutečný stav fronty. Přiznání z vlastního tábora má větší váhu než cokoli, co o ruských potížích tvrdí Kyjev.
Kdo ovládne výšiny u Nove, má v rukou iniciativu na celém úseku
Ruský výběžek fronty leží severně a severovýchodně od Lymanu. Je to klín opřený o obce Nove, Kolodjazi a Zarične a o přístupy k řece Žerebec. Rusko z něj dlouho tlačilo k městu a dál k severním přístupům ke Slavjansku. Lyman, který Ukrajina osvobodila v říjnu 2022, se už tehdy popisoval jako logistický a dopravní uzel celého severního Donbasu. V roce 2026 je pod ukrajinskou kontrolou. Výběžek nad ním ale Rusům sloužil jako nástupiště pro případný obchvat obranného pásu, který tvoří města Slavjansk, Kramatorsk a Družkivka.
Pro celý výběžek jsou rozhodující výšiny u Nove. Sbor je označuje za klíčový uzel a jejich držení za podmínku iniciativy na celém úseku. O tyto výšiny se teď bojuje.
Jak sbor s klamem a drony ukrojil z ruského výběžku 176 km²
Operace Vivaldi má čtyři fáze. Po první z nich sbor hlásil zisk 85 km², po druhé přes 125 km². Třetí fáze skončila koncem září 2026 a celkový součet vzrostl na 176 km². Sama tedy přinesla necelých padesát kilometrů čtverečních a tempo se nezpomalilo. Všechna tři čísla pocházejí od samotného sboru, takže jde o bilanci jedné ze stran.
Metoda je pomalá a soustavná. Drony, dělostřelectvo a elektronický boj zasahovaly zásobovací trasy, velitelská a komunikační stanoviště a také ruskou dronovou jednotku Rubikon, která se nakonec z úseku musela stáhnout. Ukrajina zároveň míří na styk 20. a 25. kombinované armády Ruska. Kdyby se je podařilo rozpojit, každá z nich by bojovala sama a bez podpory té druhé.
Za operací stojí 3. armádní sbor, který o sobě uvádí, že je největší formací ukrajinských obranných sil. Drží přes 150 kilometrů fronty a v jedné operaci spojuje mechanizované brigády, dělostřelectvo, elektronický boj, průzkum, drony i pozemní roboty. Vyřazení ruských velitelských uzlů a odchod Rubikonu dokládají, že tlak nestojí jen na pěchotě a že sbor soustavně připravuje protivníka o informace a spojení.
Signály krize: možné odvolání generála a hrozba ústupu za Žerebec
Kolapsem fronty se tu myslí konkrétní ztráta, celé donbaské frontě zhroucení nehrozí. Rusům by v nejhorším případě zbyl nucený ústup z celého výběžku za řeku Žerebec, ztráta Nove i okolních výšin a rozpad severní části plánu na obchvat Slavjansku. Analýza Critical Threats a ISW ze 16. září 2026 uvádí, že 25. kombinovaná armáda měla dobýt Lyman a překročit Severní Doněc, aby obranný pás mohla obejít ve velkém oblouku. Pokud tato armáda u Lymanu ustupuje, oslabuje se celé severní rameno plánu.
Náčelník generálního štábu Gerasimov podle dostupných informací možná odvolal velitele 20. kombinované armády Romana Jurčenka, protože nezastavil ukrajinské protiútoky. Potvrzené to není, a proto je to slabší doklad krize než otevřená kritika proruských blogerů. Ti veřejně řeší, jestli velení vůbec ví, co se na frontě děje.
Ukrajina už jednou podobné schéma použila. V roce 2022 dostala pod palbu logistické trasy do Lymanu a Rusové město opustili, aby nebyli obklíčeni. Boje tehdy podle doněcké oblastní správy trvaly zhruba měsíc, Vivaldi běží výrazně déle. Rusko přitom stále drží pozice na západních březích Žerebce, opírá se o prostor kolem Ozerne a Jampilu a úsek posiluje. Úplné obklíčení zatím nikdo veřejně nepotvrdil.
Česká pomoc Ukrajině dostala od bojů u Lymanu nový argument
Ministerstvo zahraničí ČR v programu asistence Ukrajině na roky 2026 až 2030 výslovně uvádí, že podpora Ukrajiny posiluje i bezpečnost České republiky. Lokální protiúder, který rozbíjí ruský operační plán, dává zastáncům pomoci konkrétní doklad: Ukrajina se zbraněmi ze Západu frontu mění, nejen udržuje.
Premiér Andrej Babiš v lednu 2026 potvrdil, že česká muniční iniciativa bude pokračovat, pokud ji budou spolufinancovat i další státy.