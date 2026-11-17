OpenAI chce lépe chránit mladistvé, ChatGPT bude nově varovat uživatele a blokovat účty kvůli nevhodnému obsahu
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OpenAI chce lépe chránit mladistvé, ChatGPT bude nově varovat uživatele a blokovat účty kvůli nevhodnému obsahuZdroj: REUTERS / Dado Ruvic
Článek byl publikován 17.11.2026 09:28
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