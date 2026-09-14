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Opava dokončila cyklostezku do Oldřišova, povodně stavbu o rok zdržely

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Opava zprovoznila chybějící část cyklostezky spojující městskou část Kateřinky s obcí Oldřišov. Nový úsek měří přibližně dva kilometry a navazuje na první etapu z…
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