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Opava dokončila cyklostezku do Oldřišova. Nový úsek vyšel skoro na pět milionů

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Cyklisté už mohou využívat kompletní cyklostezku mezi Opavou-Kateřinkami a Oldřišovem. Nový úsek dlouhý zhruba dva kilometry navazuje na první část stezky dlouhou 1497 metrů, která je v provozu od roku 2019. Celkem si projekt vyžádal investici okolo pěti milionů korun.
Opava dokončila cyklostezku do Oldřišova. Nový úsek vyšel skoro na pět milionů

Opava dokončila cyklostezku do Oldřišova. Nový úsek vyšel skoro na pět milionů

Zdroj: obec Oldřišov
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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