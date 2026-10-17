Oneplay už vám nedovolí přeskočit reklamy, i když si službu platíte. Povinné tři minuty čekání začnou 16. listopadu

Změna se netýká celé služby Oneplay, ale konkrétně zpětného přehrávání šesti volně dostupných stanic skupiny Nova: Nova, Nova Cinema, Nova Fun, Nova Krimi, Nova Lady a Nova Action. Pokud si pouštíte filmy, seriály nebo Oneplay Originály z videotéky, omezení by se vás podle dosavadních vyjádření týkat nemělo.
Důležité je také datum. Titulek pracuje s 16. listopadem 2026, což byl termín, který Nova původně na jaře oznámila televizním operátorům. Aktuální oficiální stránka TV Nova však uvádí, že omezení začne platit až 18. listopadu 2026. Na 16. listopadu Nova plánuje zveřejnění podrobností o fungování celého systému.
Oproti původně uváděnému termínu tedy dochází k posunu o dva dny. Na samotné podstatě změny se ale nic nemění: od druhé poloviny listopadu bude zpětné sledování pořadů na stanicích Novy přes Oneplay i další operátory méně pohodlné než dosud.
Co přesně se změní a proč tři minuty
Mluvčí TV Nova Michal Prokeš v říjnovém vyjádření pro Médiář upřesnil, že divák bude muset při zpětném sledování odkoukat „nejméně první tři minuty reklamního bloku“.
Důležité je především slovo „nejméně“. Tři minuty představují minimální dobu, po kterou nebude možné reklamu přeskočit, nikoli úplný popis výsledného systému. Nova zatím podrobně nevysvětlila, co se stane po uplynutí této doby a zda bude možné přeskočit zbytek reklamního bloku.
Určitou představu nabízí slovenská Markíza, sesterská televize Novy ve skupině CME. Ta zavedla pravidlo, podle kterého musí diváci při zpětném sledování pořadů odkoukat první tři minuty reklamního bloku. Pokud však ještě probíhá živé vysílání, nelze přeskočit celý reklamní blok. Pro český Oneplay jde zatím pouze o srovnání se slovenským trhem, nikoli o potvrzení toho, že Nova zavede totožná pravidla.
Archiv versus videotéka: zásadní rozdíl, který Nova špatně komunikuje
Situaci komplikuje skutečnost, že Oneplay nabízí dva odlišné typy obsahu, které se mohou na první pohled snadno zaměnit. Pro správné pochopení změny je potřeba rozlišovat mezi videotékou a archivem televizního vysílání.
- Pořady z knihovny (videotéka) – zahrnují celé epizody seriálů, filmy a Oneplay Originály. Uživatel si je spouští podle vlastního výběru, zpravidla od začátku. Podle dosavadních vyjádření Novy se na tento obsah nové omezení vztahovat nemá.
- Pořady z TV vysílání (archiv) – jde o záznamy pořadů, které byly odvysílány na některé ze šesti dotčených stanic Novy. Poznáte je podle označení televizní stanice u pořadu. Archiv umožňuje sledovat vybrané pořady zpětně, obvykle až sedm dní po odvysílání, případně déle, pokud si je uložíte do seznamu. Právě u tohoto typu obsahu se má omezit přeskakování reklam.
Rozpor se objevuje také v oficiálních informačních materiálech. FAQ Oneplay u otázky „Co je Oneplay?“ stále uvádí, že „veškerý obsah z produkce TV Nova, Voyo Originály, Oneplay Originály a archiv je bez reklam“. Jiné oficiální materiály přitom rozlišují mezi videotékou bez reklam a záznamy televizního vysílání, které mohou reklamní bloky obsahovat.
Takové formulace mohou diváky mást. Nova by proto měla své informační materiály sjednotit a jednoznačně vysvětlit, na který obsah se nové podmínky vztahují.
Nova není první, Prima to udělala už v roce 2022
Změna pravidel u Novy může působit jako zásadní novinka, na českém trhu však nejde o první podobný krok. Prima omezila přetáčení reklam v IPTV už 1. června 2022.
Tehdy nabídla operátorům několik možností, jak pravidla nastavit. Lišily se například tím, zda bylo možné přeskočit reklamu po odsledování určité části bloku, nebo zda bylo nutné zhlédnout celý reklamní blok. U kanálů skupiny FTV Prima na Oneplay dnes platí, že reklamní bloky nelze během přehrávání přetáčet.
Nova tak zavádí opatření, které konkurence na českém trhu používá už několik let. Rozdíl spočívá především v tom, jak přesně budou pravidla nastavena. Nova zatím veřejně uvádí, že diváci budou muset odsledovat nejméně první tři minuty reklamního bloku. Podrobnosti o případných dalších omezeních ale dosud nejsou zcela jasné.
Má smysl za Oneplay dál platit?
Odpověď závisí především na tom, jaké funkce Oneplay využíváte. Služba nabízí několik tarifů, které se liší cenou, počtem televizních kanálů, sportovním obsahem i možnostmi sledování na různých zařízeních. Podle uváděných cen se pohybují od 199 do 799 Kč za 30 dní.
Žádný z těchto tarifů však podle dostupných informací nezaručuje možnost přeskakovat reklamy v archivních záznamech dotčených stanic Novy. Nové omezení se má vztahovat na konkrétní obsah a televizní stanice, nikoli pouze na nejlevnější tarif.
Pro srovnání, služba prima+ nabízí tři varianty předplatného: FREE zdarma s reklamami, LIGHT za 149 Kč s omezeným množstvím reklamy a PREMIUM za 199 Kč bez reklam. Je ale potřeba vzít v úvahu, že prima+ funguje především jako videotéka. Není tedy přímou náhradou za televizní balíček s lineárními kanály a sportovními přenosy.
Změna navíc nemusí být jediným krokem, kterým chce Nova upravit způsob financování své digitální služby. Ředitelka digitálních aktivit TV Nova Lucie Oravčíková na konferenci Digimedia 2026 podle uvedených informací potvrdila přípravu levnějšího reklamního tarifu Oneplay. Nemělo by jít o plošné zavedení reklamy do celé služby, ale o další variantu předplatného.
Omezení přeskakování reklam v archivu tak může být součástí širší strategie, jejímž cílem je zvýšit výnosy z reklamy a nabídnout zákazníkům různé cenové možnosti.
Pokud jste si Oneplay pořídili především kvůli pohodlnému zpětnému sledování stanic Novy a možnosti přeskakovat reklamní bloky, bude pro vás změna citelná. Jestliže naopak sledujete hlavně filmy, seriály a originální tvorbu z videotéky, nemusíte podle dosavadních informací nic měnit.
Klíčové bude, jaká pravidla Nova nakonec zavede a co přesně oznámí 16. listopadu 2026. Teprve poté bude jasnější, jak dlouho budou muset diváci reklamy sledovat a zda po uplynutí prvních tří minut získají možnost přehrávání opět ovládat podle svých potřeb.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík