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Ondřej Sokol slaví pětapadesát. Žije s mladší učitelkou, jeho exmanželku letos spojovali s Vladimírem Kratinou

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Herec a moderátor Ondřej Sokol oslaví 55. narozeniny. Už přes deset let žije s mladší učitelkou Nikolou. Jeho exmanželka Lojdová hraje po boku Kratiny.
Ondřej Sokol s přítelkyní Nikolou

Ondřej Sokol s přítelkyní Nikolou

Zdroj: FOTO:NextFoto.cz
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 17:32

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