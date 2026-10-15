Ondřej Sokol slaví pětapadesát. Žije s mladší učitelkou, jeho exmanželku letos spojovali s Vladimírem Kratinou

Herec, moderátor a režisér Ondřej Sokol v pátek oslaví pětapadesáté narozeniny. Své soukromí už přes deset let sdílí s o 21 let mladší učitelkou Nikolou, se kterou společně vychovávají tři děti. Jeho bývalá manželka Kateřina Lojdová, známá například z dabingu seriálu Čarodějky, letos na veřejnosti vzbudila pozornost po boku čerstvě rozvedeného Vladimíra Kratiny.
S o 21 let mladší partnerkou plánovali svatbu ve Vegas
Ondřej Sokol tvoří už více než deset let pár s učitelkou v mateřské škole Nikolou. V roce 2019 ji dokonce v Londýně požádal o ruku a dvojice původně plánovala obřad v Las Vegas. K samotnému sňatku ale dosud nedošlo.
Loni na jaře Sokol popsal, že jim vztah velmi vyhovuje, společně rádi tráví čas na chalupě v Jeseníkách a partnerka o něj obětavě pečuje. „Stará se o mě báječně. Vaří, vozí, pečuje a to není všechno,“ řekl tehdy. Dodal, že pokud by se v budoucnu rozhodla pro stěhování z Prahy na venkov, plně se jí přizpůsobí.
Exmanželka Lojdová tvoří s Kratinou divadelní pár
Před vztahem s učitelkou Nikolou byl jedenáct let ženatý s herečkou a dabérkou Kateřinou Lojdovou. Diváci její hlas znají především díky postavě Phoebe v populárním seriálu Čarodějky. Jejich manželství skončilo v roce 2010.
Letos začátkem roku se Lojdová objevila na premiéře muzikálu Pět let zpět v doprovodu Vladimíra Kratiny, který se loni rozvedl. Společné fotografie vyvolaly spekulace o novém vztahu. Lojdová ale situaci vysvětlila s tím, že jde pouze o přátelství a herecké kolegy. Společně vystupují v komedii Dokud nás milenky nerozdělí.
O svém dřívějším soukromí a případném dalším sňatku promluvila loni s opatrností. „Vdávala jsem se nerozvážně a rozváděla jsem se už rozvážně,“ uvedla s tím, že by si už další růžové brýle nenasadila.
U porodu dětí prožíval bolesti s manželkou
Z manželství s Lojdovou má Ondřej Sokol dospělou dceru Ester a syna Adama. Narození obou potomků prožíval přímo na sále. Loni na podzim pro pořad Showtime přiznal, že tehdy patřil k velmi hysterickým otcům. „Díval jsem se na svou ženu a říkal si, že to nemůže dát, že to musím být já, kdo to dítě přivede na svět. Měl jsem porodní bolesti,“ popsal zpětně tehdejší pocity.
Nyní tvoří početnou rodinu, protože jeho současná partnerka má z předchozího vztahu vlastní dítě. Se svými staršími potomky herec pravidelně cestuje a tráví s nimi volný čas. Letos v srpnu sdíleli na Instagramu společnou fotografii z výletu do Skotska. Dcera Ester v minulosti také odjela na zkušenou studovat do Kanady. Zamířila tam ke své tetě, se kterou v dobách totality emigroval Sokolův otec.
Za role schovává svou vrozenou stydlivost
Sokol se proslavil v bláznivé improvizační show Partička a často hraje výrazné a hlasité postavy, v soukromí o sobě mluví spíše jako o introvertovi. Ve starším rozhovoru pro Primu přiznal, že mu hraní pomáhá překonávat ostych. „V rámci nějaké role umím jít ven před lidi, ale když jdu sám za sebe, tak se normálně stydím,“ vysvětlil.
Profese mu podle jeho slov poskytuje určitý úkryt před veřejností. Když se naopak postaví do pozice režiséra, snaží se být na herce pozitivní, i když ho vysvětlování jeho představ vnitřně vyčerpává. Ztracenou energii pak nejraději doplňuje čokoládou. Oblíbil si ji už v dětství, kdy ji chodil kupovat do olomouckého Tuzexu, a obaly ze vzácné sladkosti si tenkrát pečlivě schovával.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (zeny.iprima, super, cnn.iprima, zena.aktualne).