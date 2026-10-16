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Ondřej Sokol slaví 55: Po boku má o 21 let mladší partnerku: jeho bývalá žena se dala dohromady s Kratinou

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Herec a moderátor Ondřej Sokol slaví pětapadesátiny. Zatímco on tvoří pár s o 21 let mladší učitelkou Nikolou, s níž vychovává dvě děti, jeho bývalá manželka Kateřina Lojdová (49) nedávno zaujala novým vztahem s Vladimírem Kratinou (74).
Ondřej Sokol

Ondřej Sokol

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 06:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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