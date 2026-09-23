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Ondřej Neumann: Radní ČRo Žantovský uráží oběti zvrhlého psychiatra. Cimický je prý zástupný cíl za Zemana

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IN MEDIAS RES. Radní Českého rozhlasu Petr Žantovský ponížil důstojnost obětí zvrhlého psychiatra, zpochybnil práci policie a soudů, obvinil řadu novinářek a novinářů z psaní na zakázku a pořádání „štvanice“. Z titulu své funkce má kontrolovat dodržování Kodexu ČRo, na něj samotného se však kodex nevztahuje. Kdyby ano, musel by letět na hodinu. Městský soud
profimedia-0494073707

profimedia-0494073707

Zdroj: Psychiatr Jan Cimický v Muzeu fantastických iluzí. Foto: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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