Ondřej Hejma zarazil fanoušky podivnou podporou kontroverzního prezidenta: Na toto vyjádření reagují stovky lidí

Ondřej Hejma znovu veřejně podpořil Donalda Trumpa. Jeho vyjádření na Facebooku vyvolalo rozporuplné reakce.
Ondřej Hejma se do politických debat nepouští zrovna opatrně. Na In-Lifestyle jsme si všimli, že tentokrát se na sociálních sítích rozepsal o Donaldu Trumpovi a přidal k tomu i poměrně jasný vzkaz Evropě. Podle Hejmy totiž není pravda, že by americký prezident neměl rád Evropu jako celek. Vadí mu podle něj především její západní, promigrační, progresivistická a byrokratická podoba. Česko přitom staví na opačnou stranu.
Hejma: Trump Evropu neodepsal celou
„Není pravda, že Trump nemá rád Evropu, jak tvrdí někteří mudrcové,“ napsal Ondřej Hejma na Facebooku. Hned vzápětí ale vysvětlil, jak podle něj Trump Evropu rozděluje. Vadí mu prý „Evropa promigrační, progresivistická a byrokratická“, kterou Hejma ztotožňuje především se západní částí kontinentu. Zároveň tvrdí, že k postkomunistickým zemím, mezi které řadí Polsko, Česko a Maďarsko, má Trump podstatně lepší vztah. „Myslí si, že je ještě čas je zachránit,“ napsal Hejma. A z této úvahy vyvozuje i svůj závěr: „Už proto bychom si měli přát jeho vítězství!“
Je to poměrně vyhraněná interpretace Trumpova vztahu k Evropě, zároveň ale dobře ukazuje, proč Hejma jeho politice fandí. Nejde jen o samotného amerického prezidenta. V jeho pohledu se za Trumpovou politikou skrývá také spor o to, jakým směrem se má vydat Evropa a co ještě lze změnit. Hejma ostatně svou podporu Trumpovi vysvětloval už dříve. V rozhovoru pro Praha TV uvedl jako důvody jeho boj proti ilegální migraci a důraz na ekonomiku bez toho, co sám označil za „zelená šílenství“ a „gendrové experimenty“.
Alice Bendová se otevřeně pustila do Ukrajinců v Česku: „Jak je možné, že se takhle necháme okrádat“
Proč jeho pohled na Evropu stojí za pozornost
Na Hejmově příspěvku je zajímavé hlavně to, že Trumpa neobhajuje pouze jeho vlastními kroky. Staví vedle sebe dvě představy o tom, kam by se měla evropská politika ubírat. Na jedné straně stojí západní Evropa, kterou spojuje s migrací, progresivismem a byrokracií. Na druhé straně pak země střední a východní Evropy, u nichž podle něj ještě existuje prostor pro jiný vývoj.
Takové dělení samozřejmě není neutrálním popisem Evropy, ale Hejmovým politickým pohledem. Snaží se o víc než konstatování, že podporuje Trumpa. Ukazuje, co si pod touto podporou představuje. Nepíše jen o americké politice, ale nepřímo i o tom, jak podle něj dopadne evropský souboj mezi různými politickými směry. Ať už s tím člověk souhlasí, nebo ne, Hejmův post je v tomto směru zcela jasný. Trumpa nepodporuje navzdory jeho postoji k Evropě, ale proto, jak si tento postoj vykládá.
Komentáře ukázaly, že Hejma rozhodně nemluví za všechny
Pod Hejmovým příspěvkem se rychle rozjela debata a z reakcí je patrné, že jeho pohled zdaleka nesdílejí všichni a mnozí jsou minimálně zaraženi. Spíš naopak, nesouhlasných komentářů je ve vzorku, který jsme prošli, více. Někteří lidé odmítají už samotnou představu, že by měl Trump Evropu „zachraňovat“, jiní pochybují o jeho motivech. Jeden z komentujících například napsal, že pokud má Trump o státy východní Evropy skutečně zájem, může mu jít spíš o to, co z nich může získat.
Ozvaly se ale i opačné hlasy. „Ano Ondřeji, konečně normální umělec,“ pochválil Hejmu jeden z diskutujících. Další souhlasili s jeho pohledem na migraci a se skepsí vůči současnému směřování západní Evropy. V komentářích se tak vedle sebe objevují lidé, kteří Trumpa považují za možnou protiváhu současné evropské politice, i ti, pro které je naopak symbolem toho, kam by se Evropa rozhodně vydat neměla.
Některé reakce jsou přitom podstatně ostřejší než samotný Hejmův příspěvek. Zatímco on mluví o „záchraně“ postkomunistických zemí, jeho odpůrci tento výraz obracejí proti němu a dávají najevo, že o podobnou záchranu vůbec nestojí. Z komentářů je tak cítit, že u Trumpa už nejde jen o sympatie k jednomu politikovi. Pro část lidí se stal zkratkou pro celý spor o migraci, podobu Evropy a o to, jaké hodnoty by měly mít v politice větší váhu.
Anketa
Souhlasíte s Ondřejem Hejmou?
- Ano, má úplnou pravdu
- Nerozumím mu
- Ne, je úplně mimo
Nevyplňujte
Pro hlasování zapněte JavaScript. Zatím hlasovalo 4 čtenářů.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Ondřej Hejma zarazil fanoušky podivnou podporou Donalda Trumpa: Hudebník spustil debaty o záchraně Evropy byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.