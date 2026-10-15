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Ondřej Hejma si znovu rýpl do prezidenta Pavla. Poslal mu vzkaz o konci ve funkci, fanoušci mu to neodpustili

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Dennívýzva
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Zpěvák Ondřej Hejma (75) opět vyvolal rozruch svými výroky na adresu prezidenta Petra Pavla. Tentokrát si k politické kritice vypůjčil známou píseň Petra Kalandry a naznačil, že by si hlava státu měla od veřejných povinností odpočinout. Jeho příspěvek na sociálních sítích však narazil na odpor části sledujících, kterým vadil nejen samotný vzkaz, ale také způsob, jakým hudebník skladbu použil.
Ondřej Hejma si znovu rýpl do prezidenta Pavla. Poslal mu vzkaz o konci ve funkci, fanoušci mu to neodpustili

Ondřej Hejma si znovu rýpl do prezidenta Pavla. Poslal mu vzkaz o konci ve funkci, fanoušci mu to neodpustili

Zdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 05:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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