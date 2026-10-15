Ondřej Hejma si znovu rýpl do prezidenta Pavla. Poslal mu vzkaz o konci ve funkci, fanoušci mu to neodpustili

Frontman skupiny Žlutý pes Ondřej Hejma se dlouhodobě netají kritickým postojem k prezidentu Petru Pavlovi. Ve svém nejnovějším příspěvku na sociálních sítích se rozhodl spojit politickou provokaci s hudbou. Zveřejnil nahrávku písně Břímě od zesnulého muzikanta Petra Kalandry a připojil komentář, podle kterého současného prezidenta výkon funkce zřejmě příliš netěší. Svůj příspěvek uvedl anglickým heslem „Free Pavel“, tedy v překladu „Osvoboďte Pavla“. Následně naznačil, že by bylo vhodné zbavit prezidenta jeho povinností, a dokonce zmínil možnost sepsání petice. Zda šlo o vážně míněný návrh, nebo pouze provokaci, z jeho vyjádření jednoznačně nevyplývá.
Hudebník využil známou píseň k politické kritice
Hejma svým komentářem reagoval na nedávné události kolem prezidentovy zahraniční dovolené a jeho účasti v komunálních volbách. Petr Pavel původně plánoval hlasování vynechat, protože se v době voleb nacházel na soukromé cestě v Maroku. Po kritice veřejnosti i politiků však své rozhodnutí změnil a v pátek 9. října přijel hlasovat do Černoučku na Litoměřicku. Prezident následně připustil, že původní rozhodnutí nebylo správné, a označil je za chybu úsudku. Právě tato událost se stala jedním z podnětů Hejmova dalšího veřejného vystoupení. Hudebník svůj nesouhlas vyjádřil prostřednictvím skladby, jejíž text pojednává mimo jiné o únavě a potřebě zbavit člověka tíživého břemene.
Reakce na Hejmův příspěvek ukázaly, že ani mezi jeho sledujícími nepanuje na prezidenta jednotný názor. Někteří hudebníkovi vytýkali, že se místo vlastní tvorby opakovaně věnuje útokům na hlavu státu. Objevily se také výhrady k použití Kalandrovy skladby, kterou část komentujících považovala za nevhodně zataženou do současného politického sporu. Jeden z diskutujících zpochybnil, zda Hejma své výroky myslí vážně, nebo se pouze snaží provokovat. Další poukazovali na to, že samotná kritika prezidenta nepřináší žádné konkrétní řešení. Hudebník se ovšem dočkal také podpory od příznivců, kteří jeho přímočarý způsob vyjadřování oceňují.
Kalandrova píseň má mnohem delší historii
Zajímavostí je, že skladba Břímě původně vůbec nevznikla v českém prostředí. Petr Kalandra ji zařadil na své první sólové album vydané v roce 1993, přičemž šlo o českou verzi skladby The Weight od severoamerické skupiny The Band. Originál patří k významným písním rockové historie a během následujících desetiletí se dočkal řady dalších interpretací. V Československu jej už v roce 1970 nazpívala v angličtině Marie Rottrová se skupinou Flamingo. Kalandra později vytvořil vlastní českou podobu, která si mezi domácími posluchači získala značnou oblibu. Právě její známý refrén o sejmutí břemene nyní Hejma použil jako narážku na prezidentovy povinnosti.
Současná kontroverze není prvním případem, kdy se známý zpěvák dostal kvůli Petru Pavlovi do střetu s částí veřejnosti. Už v červnu letošního roku zveřejnil příspěvek, v němž prezidenta označil za odpudivou bytost, a vyvolal tím rozsáhlou diskusi. Na jeho slova tehdy reagovala také zpěvačka Linda Finková, která se prezidenta veřejně zastala. Hejma se v minulosti kriticky vyjadřoval rovněž k prezidentovu postoji vůči jmenování Filipa Turka ministrem a naopak projevil sympatie k předsedovi Motoristů Petru Macinkovi. Politické komentáře se tak staly pravidelnou součástí jeho veřejného vystupování vedle dlouholeté hudební kariéry. Ani poslední příspěvek však neukázal, že by jeho názory nacházely jednoznačnou podporu mezi lidmi, kteří jej sledují.
Použité zdroje: super.cz, ct24.ceskatelevize.cz, novinky.cz, rozhlas.cz, aplausin.cz.