Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Ona rozdávala úsměvy, on se tvářil naštvaně. Kašpárek s novou partnerkou utekli z přehlídky zadním vchodem

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
První velký společenský debut šéfkuchaře Radka Kašpárka s partnerkou Ivanou Věžníkovou skončil odchodem přes zákulisí a vlnou kritiky na internetu.
Ona rozdávala úsměvy, on se tvářil naštvaně. Kašpárek s novou partnerkou utekli z přehlídky zadním vchodem

Ona rozdávala úsměvy, on se tvářil naštvaně. Kašpárek s novou partnerkou utekli z přehlídky zadním vchodem

Zdroj: Zdroj fotografe: Nextfoto
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 09:04

Reklama
Další články z VIPživot.cz
Kokta patnáct let neviděl syna a Partyšová ho veřejně sepsula. Pak ale vypluly na povrch její vlastní slova o dohodě
Kokta patnáct let neviděl syna a Partyšová ho veřejně sepsula. Pak ale vypluly na povrch její vlastní slova o dohodě
Milenka Havla otěhotněla, Olga navrhla život ve třech. Václav ale přišel s jiným řešením a napsal jí dopis, který vše ukončil
Milenka Havla otěhotněla, Olga navrhla život ve třech. Václav ale přišel s jiným řešením a napsal jí dopis, který vše ukončil

Psychoterapeutka Jitka Vodňanská čekala v roce 1984 dítě s Václavem Havlem. Místo života ve třech přišel...

Agáta Hanychová práskla sestru v přímém přenosu. O Kordulu se zajímá syn známého hereckého páru
Agáta Hanychová práskla sestru v přímém přenosu. O Kordulu se zajímá syn známého hereckého páru

Agáta Hanychová při živém vysílání s matkou Veronikou Žilkovou prozradila, že se o její sestru Kordulu...

Nevěry byly součástí dohody, tvrdí exmilenka Vémoly. Lela prý tolerovala vše, dokud tekly tisíce eur měsíčně
Nevěry byly součástí dohody, tvrdí exmilenka Vémoly. Lela prý tolerovala vše, dokud tekly tisíce eur měsíčně

Zdeňka „Lulu“ Černá tvrdí, že manželství Vémolových fungovalo jako obchodní dohoda: peníze za mlčení o...

Porod klepe na dveře, Charlotte Štiková ale místo odpočinku nastoupila do autoškoly. „Nechci být na nikom závislá," prozradila
Porod klepe na dveře, Charlotte Štiková ale místo odpočinku nastoupila do autoškoly. „Nechci být na nikom závislá," prozradila

Charlotte Stefan sedla za volant cvičného vozu. V osmém měsíci těhotenství, s termínem porodu v listopadu,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...

Všechny články tohoto autora →
VIPživot.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.