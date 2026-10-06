Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Olympijský vítěz Špaček chce vyloučit trenéra z hokeje. Zraněný patnáctiletý chlapec skončil podruhé v nemocnici

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jaroslav Špaček žádá exemplární trest pro trenéra Pilsen Wolves Adama Jonáka. Deváťák Tobiáš Pulpán po pádu hlavou na led skončil v nemocnici už podruhé.
Olympijský vítěz Špaček chce vyloučit trenéra z hokeje. Zraněný patnáctiletý chlapec skončil podruhé v nemocnici

Olympijský vítěz Špaček chce vyloučit trenéra z hokeje. Zraněný patnáctiletý chlapec skončil podruhé v nemocnici

Zdroj: Zdroj fotoggrafie: Resolute/ Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 06.10.2026 11:45

Reklama
Další články z SportyŽivě
Tomášek zkrotil Spartu dvěma góly a netajil, co ho nakoplo. Prohlášení během olympiády mi vadilo, přiznal
Tomášek zkrotil Spartu dvěma góly a netajil, co ho nakoplo. Prohlášení během olympiády mi vadilo, přiznal
Koukalová se Suchoněm přiznali, jak to u nich doma vypadá. Doma nemáme Itálii, nýbrž přímo Sicílii, říká moderátor
Koukalová se Suchoněm přiznali, jak to u nich doma vypadá. Doma nemáme Itálii, nýbrž přímo Sicílii, říká moderátor

„Doma nemáme Itálii, nýbrž přímo Sicílii,“ říká moderátor Petr Suchoň o soužití s bývalou tenistkou Klárou...

Coufal sledoval debakl Chorvatska 0:7 a nevěřil vlastním očím. Na Wembley chce jít i s bolavým kolenem do velkého risku
Coufal sledoval debakl Chorvatska 0:7 a nevěřil vlastním očím. Na Wembley chce jít i s bolavým kolenem do velkého risku

Anglie rozstřílela Chorvatsko 7:0. Vladimír Coufal teď chce s kolenem po injekci plazmy nastoupit proti...

Nosková měla v Pekingu hájit finálovou jízdu. Místo dalšího tažení přišel hladký konec s Alexandrovovou
Nosková měla v Pekingu hájit finálovou jízdu. Místo dalšího tažení přišel hladký konec s Alexandrovovou

Loni v Pekingu došla Linda Nosková až do finále. Letos ji v osmifinále smetla Jekatěrina Alexandrovová 6:2,...

Francie prohrávala ještě čtvrt hodiny před koncem. Pak přišel obrat, jaký Liga národů dlouho neviděla
Francie prohrávala ještě čtvrt hodiny před koncem. Pak přišel obrat, jaký Liga národů dlouho neviděla

Francie doma ztrácela s Belgií 0:1 až do 77. minuty. Pak tři střídající hráči během čtrnácti minut otočili...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Hokej
Zobrazit více
SportHokej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.