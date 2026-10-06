Olympijský vítěz Špaček chce vyloučit trenéra z hokeje. Zraněný patnáctiletý chlapec skončil podruhé v nemocnici

Sobota 26. září, plzeňský zimní stadion, třetí třetina zápasu Extraligy 9. tříd. Domácí HC Škoda Plzeň vede nad městským rivalem HC Pilsen Wolves 7:1 a o výsledku je rozhodnuto. Pak se strhne bitka. Tobiáš Pulpán, syn extraligového obránce Lukáše Pulpána, přijde o helmu a dopadne hlavou na led. Chvíli leží v bezvědomí s rozraženou hlavou, odváží ho sanitka. O devět dní později olympijský vítěz z Nagana Jaroslav Špaček, který vede plzeňskou mládež, v rozhovoru pro iSport řekl, že by Jonák měl být suspendován a exemplárně potrestán a že by s ním v plzeňské mládeži okamžitě ukončil spolupráci. Jonák odmítá, že by svého hráče na Pulpána poslal. Na tom, kdo z nich má pravdu, teď visí víc než jeden trest.
Devět dní, dvě hospitalizace
Časová osa ukazuje, jak rychle se z žákovského derby stala veřejná kauza.
- 26. září, 15:00: zápas 6. kola Extraligy 9. tříd. Podle oficiálního zápisu HC Škoda Plzeň končí 9:1, Pulpán v něm dal hattrick a nasbíral 25 trestných minut.
- Za stavu 7:1: bitka, pád hlavou na led, krátké bezvědomí, převoz sanitkou. Lékaři ránu sešili čtyřmi stehy a chlapce pustili domů.
- 29. září: iSport přináší první popis incidentu. Otec Lukáš Pulpán mluví o podezřelém, cíleném jednání, Jonák to vylučuje.
- Mezi 29. zářím a 5. říjnem: podle Špačka se vracejí bolesti hlavy. Pulpán jde znovu do nemocnice, tentokrát na tři dny.
- 5. října: Špaček v rozhovoru otevřeně žádá Jonákův konec v plzeňské mládeži.
Podle posledních dostupných informací je hráč doma. Hlavu má podle Špačka stále nateklou, čekají ho další ošetření, lékaři ho budou dál sledovat a hokej zatím hrát nesmí.
Hattrick a pětadvacet trestných minut v jednom zápase vysvětlují jednu věc: Pulpán byl ještě před incidentem nejvýraznější postavou na ledě. Hráč, kterého si soupeř všimne. Nic víc z čísel vyčíst nejde.
Co tvrdí Špaček a co Jonák
Špačkova verze je ostrá. Jonák měl podle něj poslat na led výrazně většího hráče se záměrem napadnout Pulpána. Opírá se o videozáznamy, které Plzeň poslala disciplinární komisi, a podle svých slov i o další svědectví. Klíčové je ale slovo, které opakuje: opakovanost. Mluví o dalších zraněních hráčů, kteří proti Wolves nastoupili, mimo jiné o incidentu se synem Martina Hanzala, o zlomené ruce v Chomutově, o starších zlomeninách a o šestizápasovém trestu pro téhož hráče, který podle něj stál i za současnou bitkou.
K tomu přidává útok na kvalifikaci. Podle Špačka Jonák nemá českou trenérskou licenci a byla mu uznána zahraniční, americká. Veřejný doklad, který by to potvrdil nebo vyvrátil, jsme dohledat nedokázali.
Jonák, kterého klubový web Wolves představuje jako trenéra rozvoje zaměřeného na bruslení, práci s holí a střelbu, zatímco iSport jako hlavního trenéra týmu, se proti tomu jasně ohrazuje. Zranění ho podle jeho slov mrzí, konflikt nechtěl a své svěřence nikdy nenabádal, aby někomu ublížili. Samostatné stanovisko klubu k incidentu se na jeho webu zatím neobjevilo.
Ověřené jsou tedy bitka, pád, zranění a dvě hospitalizace. Úmysl zatím ověřený není. Veřejně nejsou dostupné ani záběry, ani rozhodnutí, které by je vyhodnotilo. Údajný vzorec opakovaných zranění je zatím Špačkovo tvrzení. Jediné disciplinární rozhodnutí proti Wolves, které jsme dohledali, pochází z prosince 2025 a týká se zpožděného začátku utkání, ne zraněného hráče.
Špačkovo slovo má v českém hokeji váhu. Proto by podle nás měl svaz odpovědět rychle a veřejně, ať už jeho podezření potvrdí, nebo smete.
Kdo může trenéra skutečně potrestat
Formálně leží kauza na stole disciplinární komise. Plzeň jí podle Špačka poslala video, rozhodnutí zatím veřejně dohledatelné není. Český hokej zveřejňuje rozhodnutí v sekci Disciplinární komise a STK, kde by se měl objevit i výsledek tohoto případu.
Pravidla ledního hokeje počítají s tím, že provinění hráče, trenéra i funkcionáře se oznamuje orgánům s pravomocí disciplinárně trestat. Trest se tak nemusí týkat jen hráče, který se rval. Jaký konkrétní mechanismus by vedl k tomu, aby trenér skončil, zatím jasné není. Svaz se ke kauze veřejně nevyjádřil.
Druhou pákou jsou licence. Český hokej má pro mládež licenci C+, zaměřenou hlavně na děti od 5 do 14 let, a každý trenér spravuje licenci, semináře, e-learning i tréninkový deník v systému Coach Manager. Pokud by se Špačkova pochybnost o Jonákově kvalifikaci potvrdila, šlo by o samostatný problém, který s videem nesouvisí.
O policejním šetření nebo trestním oznámení zatím nejsou veřejně dostupné informace.
Kontrast nabízí i vlastní etický kodex Wolves z února 2025. Hráčům ukládá respekt k soupeři a fair play, rodičům doporučuje řešit výhrady k zápasu písemně s hlavním trenérem, a to až po 24 hodinách, s odstupem. Tahle kauza šla opačnou cestou: z kabiny rovnou do médií a do sporu dvou klubů ze stejného města.
Poranění hlavy: proč druhá hospitalizace není maličkost
Že se chlapec po propuštění vrátil do nemocnice s bolestmi hlavy, je přesně ten scénář, kvůli kterému sportovní medicína zpřísnila pravidla pro návrat po zranění hlavy. Pulpánova konkrétní diagnóza veřejná není. Obecná pravidla ale ano.
Lékař Roman Mizera v rozhovoru pro hokej.cz popisuje postup podle protokolu Mezinárodní hokejové federace. Při podezření na otřes mozku hráč okamžitě končí, při varovných příznacích jde do nemocnice a návrat probíhá po krocích, nejdřív po 24 hodinách. I lehký otřes znamená několik dní bez kontaktní zátěže.
Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) popisuje šestistupňový návrat ke sportu: od běžných denních činností přes lehký pohyb až po plnou hru. Každý krok jen se souhlasem a pod dohledem zdravotníka. Jakmile se příznaky vrátí, postup se zastaví.
U dospívajících platí tahle opatrnost dvojnásob. Patnáctiletý mozek se z otřesu zotavuje pomaleji než mozek dospělého.
Co mají dělat rodiče
Kauza Pulpán je extrémní, ale situaci, kdy dítě po zásahu do hlavy leží na ledě nebo kdy rodič nevěří trenérovi soupeře či vlastnímu, zažívá řada hokejových rodin. Praktický postup:
Po zranění hlavy
- Při bezvědomí nebo silném zásahu vždy okamžitě k lékaři, ne „uvidíme doma“.
- Hlídat bolest hlavy, malátnost, zmatenost, zvracení, poruchy vidění a motání hlavy, i několik dní po úrazu.
- Bez lékařského souhlasu žádný trénink. Chtít písemné instrukce.
Když máte pochybnosti o postupu trenéra
- Uschovat lékařské zprávy a sepsat si, co se kdy stalo.
- Požádat klub o video, zápis a vyjádření trenéra.
- Obrátit se písemně na vedení klubu.
- U soutěžního incidentu podat podnět disciplinární komisi přes klub nebo orgán soutěže.
- Při obavě o bezpečí dítěte využít kontakty Národní sportovní agentury: Linka bezpečí 116 111, Rodičovská linka 606 021 021 nebo OSPOD.
- Při podezření na úmyslné ublížení se obrátit na policii.
Národní sportovní agentura pod pojmem bezpečné sportovní prostředí chápe ochranu dětí, rodičů i trenérů. Tahle kauza ukazuje, proč patří do jedné věty: dokud nerozhodne nezávislý orgán, stojí proti sobě dva dospělí a mezi nimi chlapec s nateklou hlavou.
Pulpán teď nehraje a nikdo neví, kdy znovu vyjede na led. Disciplinární komise má video a s ním i šanci ukázat, že mládežnický hokej umí spor vyřešit podle pravidel dřív, než ho rozhodnou titulky. Pokud ji nevyužije, bude další bitka v rozhodnutém zápase jen otázkou času.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka