Olympijská šampionka se pustila do spoluhráče. Diváci její chování v nové show ostře kritizují

Federica Pellegrini se v Physical 100: Italy pustila do spoluhráče
Italská verze úspěšné
soutěžní reality show Physical Itálie: Sto statečných (Physical 100: Italy) měla být především přehlídkou mimořádných sportovních výkonů. Jak jsme již psali v našem předchozím článku, Netflix proti sobě postavil stovku soutěžících, mezi nimiž nechybějí profesionální sportovci, olympijští medailisté ani známé osobnosti.
Jednou z největších hvězd je italská plavecká legenda Federica Pellegrini, olympijská vítězka z Pekingu 2008 a bývalá světová rekordmanka. Ani její bohaté sportovní zkušenosti ji však nepřipravily na situaci, která nastala v šesté epizodě.
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Během náročné týmové disciplíny, v níž soutěžící táhli těžký vůz, se její tým dostal do problémů. Spoluhráč Abou Kane musel pomáhat dohánět ztrátu a po vyčerpávajícím výkonu skončil na zemi. Když se ukázalo, že družstvo neuspělo, Pellegrini mu vytkla, že se s postrojem zdržel, a přisoudila mu část odpovědnosti za porážku. Ve skutečnosti ale odvedl víc práce než ostatní v týmu, přebral totiž v polovině štafetu své spoluhráčky, která už padala vyčerpáním.
Chování Pellegrini nezůstalo bez povšimnutí. Italský magazín
iO Donna ve svém hodnocení šesté a sedmé epizody označil její přístup za nehodný olympijské šampionky. Připomněl přitom, že v předchozích dílech projevovala vůči spoluhráčům mnohem větší empatii. Foto: Netflix Diváci zuří. Olympijská legenda čelí ostré kritice
Nespokojenost se rychle přenesla také mezi fanoušky na sociálních sítích. V
diskusi na Redditu věnované přímo Federice Pellegrini se objevily stovky reakcí. Divákům vadilo především to, že Abou Kane musel během disciplíny zvládnout mimořádně náročný úsek a pomáhat týmu po zaváhání jiné soutěžící. Podle kritiků si po takovém výkonu zasloužil spíše podporu než výčitky.
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Někteří diskutující navíc upozornili na chování kapitána Alviseho Riga, který se podle nich k vyčerpanému spoluhráči rovněž nechoval ohleduplně.
Část fanoušků zašla ještě dál a začala spekulovat o rasových předsudcích. Takové obvinění však nelze ze samotného televizního sestřihu prokázat. Sám Kane podle
reakcí na jeho následné vyjádření přičítal nevhodné chování spoluhráčky především únavě a zklamání z porážky, nikoliv rasismu. Foto: Netflix Plavecká legenda se brání. Za vším má být televizní střih
Pellegrini na kritiku reagovala také prostřednictvím
svého Instagramu. Podle jejího vysvětlení televizní sestřih nezachytil celou výměnu názorů. Tvrdí, že upozornila na chyby více členů týmu, ale do výsledné epizody se dostala především její kritika Aboua. Zároveň připustila, že její reakce byla ostrá a odehrávala se pod vlivem emocí po prohraném souboji.
Celá situace tak otevřela otázku, nakolik může televizní střih ovlivnit vnímání soutěžících. Diváci totiž vidí pouze vybrané okamžiky z mnohahodinového natáčení, nikoliv kompletní průběh událostí.
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Italská adaptace populárního korejského formátu
Physical: Sto statečných se přitom potýká i s kritikou samotných pravidel. Některým fanouškům vadí, že místo sportovních výkonů dostávají stále větší prostor osobní konflikty a strategické rozhodování.
Zda kontroverze ovlivní celkové přijetí pořadu, ukáže až jeho závěr. Finále
Physical Itálie: Sto statečných dorazí na Netflix 2. října 2026. Foto: Netflix Zdroje: Všechny zdroje jsou i s prokliky uvedené v článku