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Oloupaný česnek do nosu ucpané dutiny vůbec neuvolní. Co podle vědy skutečně funguje a které mýty tělu uškodí

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Nachlazený muž smrká do kapesníku.

Nachlazený muž smrká do kapesníku.

Zdroj: Folkehelseinstituttet/ Wikimedia Volné dílo
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 07.10.2026 12:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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