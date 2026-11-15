Olomoučtí strážníci letos řešili přes 240 případů nelegálního odkládání odpaduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Olomoučtí strážníci letos řešili přes 240 případů nelegálního odkládání odpadu
Článek byl publikován 15.11.2026 15:00
Praha 12 si připsala prestižní ocenění od Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě. Cenu předali...
Vsetín se chystá na jaro ve velkém stylu. Na několika místech ve městě, celkem na ploše 320 metrů...
Čtyři desetiletí čekání skončila. Obchvat Svoru na Českolipsku byl slavnostně otevřen a odpoledne se...
Malá obec Karle na Svitavsku se potýká s následky havárie vlastní větrné elektrárny. Loni v srpnu se...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →