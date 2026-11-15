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Olomoučtí strážníci letos řešili přes 240 případů nelegálního odkládání odpadu

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Od začátku letošního roku řešili olomoučtí strážníci celkem 244 případů porušení předpisů týkajících se odpadů a výrobků s ukončenou životností. Vyplývá to z informací,…
Olomoučtí strážníci letos řešili přes 240 případů nelegálního odkládání odpadu

Olomoučtí strážníci letos řešili přes 240 případů nelegálního odkládání odpadu

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.11.2026 15:00

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