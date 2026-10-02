Olomoucká charita chce letos obdarovat rekordních 500 dětí na Ukrajině

Arcidiecézní charita Olomouc otevřela databázi dětí z Ukrajiny, pro které může veřejnost letos připravit vánoční balíček na míru. Letošní, již 18. ročník projektu Vánoční balíček pro Ukrajinu má rekordní ambici: obdarovat 500 dětí. Databáze se bude rozrůstat přibližně do konce příštího týdne a samotné předávání dárků je naplánováno na první polovinu ledna 2027.
Zájem veřejnosti předčí očekávání. „První e-maily a telefonáty s dotazy, kdy otevřeme databázi, jsme letos dostávali už začátkem září," říká koordinátorka projektu Khrystyna Gosha. Pár dní po spuštění databáze má již zajištěného dárce více než 130 dětí. Do projektu se tradičně zapojují jednotlivci, rodiny, pracovní kolektivy, školní třídy i farní společenství.
Děti do seznamu vybírají místní partneři charity přímo na Ukrajině. Letos pocházejí ze šesti míst, mezi nimiž jsou Kolomyja, Ternopil, Berežany nebo Lopatyn. Jde převážně o děti z rodin v obtížné sociální situaci, děti se zdravotním postižením nebo děti z dětských domovů. Mluvčí ACHO Marek Navrátil zdůrazňuje, že partneři na místě „znají jejich rodiny i životní situaci a vědí, kde je pomoc potřeba."
Přání dětí jsou různorodá. Vedle hraček, panenek nebo deskových her se v nich pravidelně objevují boty, oblečení, pyžama či hygienické potřeby. Válečná realita se v seznamech přání projevovala i v minulých letech, kdy si děti v době výpadků elektřiny přály čelovky, baterky nebo lampičky.
Princip projektu je prostý: dárce si v databázi vybere konkrétní dítě, dozví se jeho jméno, věk a velikost oblečení i obuvi a sestaví mu balíček podle jeho přání. Ředitel ACHO Robert Neugebauer upozorňuje na osobní rozměr celé akce. „Při rozbalování často vidím, že se děti nejdříve zajímají o dopis nebo pozdrav, který v balíčku je. Když je přeložený do jejich jazyka, hned si ho čtou," popisuje Neugebauer. Za celou dosavadní historii projektu bylo na Ukrajinu doručeno 5 507 vánočních dárků.
Zdroj: autorský text / ČTK