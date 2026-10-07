Olomouc mě naprosto okouzlila. Má krásu i atmosféru Prahy, ale bez davů turistů

Ne nadarmo se říká, že jde o nejkrásnější moravské město. Olomouc se může chlubit bohatou historií a cennými památkami, díky kterým se řadí mezi jedno z nejvýznamnějších českých měst. Podívejte se, proč byste si neměli návštěvu hanácké metropole ujít. Klidná Olomouc mě naprosto uchvátila
Vyrazila jsem se podívat do Olomouce a tamní centrum mě naprosto uchvátilo. Nemohla jsem odtrhnout oči od
historických renesančních sgrafit a reliéf a nádherných barokních, secesních i moderních maleb a výzdob fasád.
Neméně mě překvapilo to, že v centru města v sobotu kolem oběda téměř nikdo nebyl. Jen v hlavních ulicích se lidé líně procházeli a téměř všichni se zdáli pozitivně naladění.
Na náměstí se zrovna konaly vinné slavnosti, u stánků však nebylo narváno a lidé si užívali tamní atmosféru a slunce, které v ten den pořádně pálilo. Ve vedlejších ulicích se to zdálo být téměř opuštěné. Díky tomu jsme si užili ničím nerušenou procházku, ochutnali burčák a pochutnali si na místním jídle.
Ulice byly v sobotu velmi klidné i přes slunné počasí a probíhající vinné slavnosti. Poloprázdné město tak působilo ještě kouzelněji. Foto: Adéla Novotná/Kapitalio.cz
Olomouc na mě působila jako taková
„malá Praha“. Architektura i ulice vypadají podobně, jde ale o podstatně menší město a i centrum má užší ulice. O to víc se mi na místě líbilo, protože oproti Praze tam nebyl žádný ruch ani cizinci s foťáky. Co si v Olomouci nenechat ujít
Pro příjemně strávený den v Olomouci si stačí projít náměstí, zastavit se v jedné z restaurací nebo bister a projít si centrum s pohledem upřeným na krásně zdobené budovy kolem sebe.
Horní náměstí skrývá na radnici velký Olomoucký
orloj, který neminete. Je unikátní tím, že byl po druhé světové válce přetvořen ve stylu socialistického realismu – místo svatých či králů na něm defilují dělníci, rolníci a vědci. Osobně mi připadá možná i zajímavější než ten pražský. Milovníci památek by si neměli nechat ujít památky na Horním náměstí. Foto: Unsplash
Na Horním náměstí se nachází také
Sloup Nejsvětější Trojice, který byste neměli minout už proto, že jde o majestátní barokní monument z 18. století, který je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. Uvnitř se nachází dokonce i malá kaple.
Na Dolním náměstí pak najdete
Hauenschildův palác, který je proslulý především svým bohatě zdobeným válcovým nárožním arkýřem. Ten uvidíte hned při prvním pohledu na budovu.
V Olomouci je spousta míst, kde si náramně užijete
výlet se svou drahou polovičkou, ale klidně i s dětmi. Vyrazit můžete třeba do olomoucké zoo, na Svatý kopeček nebo zajít do muzea. Tohle město nabízí spoustu míst, které stojí za to vidět. Zdroj: Autorský text, redakce Kapitalio.cz