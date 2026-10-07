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Olomouc mě naprosto okouzlila. Má krásu i atmosféru Prahy, ale bez davů turistů

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Ne nadarmo se říká, že jde o nejkrásnější moravské město. Olomouc se může chlubit bohatou historií a cennými památkami, díky kterým se řadí mezi jedno z nejvýznamnějších českých měst. Podívejte se, proč byste si neměli návštěvu hanácké metropole ujít.
Co vidět v Olomouci: Krásné uličky, úchvatné domy i klidná atmosféra bez davů

Co vidět v Olomouci: Krásné uličky, úchvatné domy i klidná atmosféra bez davů

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 12:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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