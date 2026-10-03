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Olej při smažení nemusí prskat po celé kuchyni. Profesionální kuchaři tomuto nepříjemnému problému předcházejí snadným trikem

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Každý kuchař to moc dobře zná. Popálené ruce od kapiček oleje a jako bonus mastné stříkance všude okolo. Zjistěte, jaké triky používají profesionálové, aby olej na pánvi „nedivočil“.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.10.2026 05:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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