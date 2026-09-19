Okurky plodí jen do srpna, pokud jim nedáte jednu věc. Starý zahrádkářský trik z chleba prodlouží sklizeň až do prvních mrazů

Pokud chcete, aby vaše okurky byly zdravé, bez žlutých nebo rezavých skvrn na listech či stoncích a maximálně plodné, musíte jim věnovat tu správnou péči. Ta
zahrnuje nejen jejich ochranu před škůdci a chorobami, ale také kvalitní výživu. Docela obyčejné hnojivo z chleba a jódu zajistí, že budou vaše okurky plodit až do podzimní sezóny. Chléb a jód pro okurky
Aby okurky dostaly opravdu vše, co ke své spokojenosti potřebují, není třeba ihned sázet na hnojiva z obchodu. Místo toho se spolehněte na výživu z chleba a jódu, kterou připravíte opravdu snadno. Při přípravě tohoto hnojiva postupujte takto:
Naplňte kbelík vodou a ponořte do něj bochník chleba nakrájený na kousky. Nechte ho 24 hodin namočený na teplém místě. Po namočení chleba přidejte do nálevu z chleba půl lahvičky jódu (5 ml) – použijte jódovou tinkturu nebo Jodisol. Pomocí dřevěné tyčinky nebo jiného nástroje roztok důkladně promíchejte. Při tomto procesu určitě nepoužívejte ruce, mohli byste se ošklivě poleptat. Směs nechte několik hodin odstát. Jak hnojit okurky chlebem a jódem
Roztok uchovávejte na chladném místě, například ve sklepě nebo v suterénu, aby se zachovala jeho účinnost. Před použití vždy
potřebnou část přeceďte a přelijte do rozprašovače. Poté okurky důkladně ošetřete postřikem na listy. A kdy toto ošetření zopakovat? Pamatujte si, že tato směs je poměrně silná, proto se doporučuje počkat před dalším ošetřením alespoň dva týdny. Zdroj fotografie: Freepik Proč právě jód a chléb
Při použití tohoto domácího hnojiva podle výše uvedeného návodu se můžete těšit na velmi uspokojivé výsledky. Nálev z chleba a jódu totiž poskytuje rostlinám všechny potřebné
živiny a podporuje jejich celkové zdraví a vitalitu. To následně vede k silnému růstu a delší sklizni okurek, která vás bude těšit po celé podzimní měsíce.
Chléb v roztoku dodává okurkám nezbytné organické látky a živiny, zatímco jód slouží jako přírodní antiseptikum a chrání rostliny před různými chorobami. Společně vytvářejí silnou kombinaci, která podporuje vitalitu a produktivitu rostlin po všech stránkách.
Zdroj fotografie: Freepik Co si ještě pohlídat
Nezapomeňte dodržovat pravidelný plán zalévání, zajistit rostlinám dostatek slunečního světla a sledovat, zda se u nich neobjevují příznaky škůdců nebo chorob. Kombinací správné péče, ochrany a tohoto
domácího chlebového a jodového hnojiva se můžete těšit z prosperující úrody okurek až do podzimu. A přitom vás toto hnojivo vyjde opravdu jen na pár korun. Vlastní zásobu okurek tak získáte za naprosto bezkonkurenční cenu.
A pokud chcete vše ještě vylepšit, pak používejte co nejkvalitnější pečivo, Celozrnný chléb nebo třeba ten s přídavkem žitné mouky totiž obsahuje živin mnohem více.
Vyplatí se proto obejít blízké pekárny a poptat se na možnost nákupu prošlého pečiva. Mnohdy vám ho věnují i zadarmo a vy tak bude moci svou zahradu vyživit opravdu bez jakékoliv investice. Jako další hnojivo pak můžete použít třeba kurkumu se sodou.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři