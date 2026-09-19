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Okurky plodí jen do srpna, pokud jim nedáte jednu věc. Starý zahrádkářský trik z chleba prodlouží sklizeň až do prvních mrazů

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Jen dobré zalévání pro péči o okurky nestačí. Abyste je skvěle vyživili, dopřejte jim hnojivo z čistě domácích zdrojů. Funguje skvěle.
Sklizeň okurek až do podzimu zprostředkuje výživa z chleba a jódu

Sklizeň okurek až do podzimu zprostředkuje výživa z chleba a jódu

Zdroj: Freepik
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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