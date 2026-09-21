Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Okurky a rajčata mohou pokračovat v plození až do podzimních dnů. Zkušení zahrádkáři jim pomáhají jednoduchým trikem

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Rajčata a okurky nejspíš nechybí na žádné zahradě. Tyto rostliny však bez péče mohou začít uvadat a my se zbytečně připravíme o pozdější úrodu.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Reklama
Další články z BydlímeÚtulně.cz
Čerstvou cibuli lze sklízet po celý rok i bez vlastní zahrady. K vypěstování bohatých zásob postačí okenní parapet
Čerstvou cibuli lze sklízet po celý rok i bez vlastní zahrady. K vypěstování bohatých zásob postačí okenní parapet
Elektrický sporák nemusí zbytečně zvyšovat účty za energie. Chytré hospodyňky šetří díky několika nenápadným návykům
Elektrický sporák nemusí zbytečně zvyšovat účty za energie. Chytré hospodyňky šetří díky několika nenápadným návykům

Ušetřit se dá na ledasčem. Za elektřinu můžete ušetřit i touto jednoduchou vychytávkou při používání...

Otupělému kuchyňskému noži lze snadno vrátit původní ostrost. Potřebnou pomůcku má doma každý neustále na očích
Otupělému kuchyňskému noži lze snadno vrátit původní ostrost. Potřebnou pomůcku má doma každý neustále na očích

Každý profesionální kuchař vždy pracuje z dobře nabroušenými nástroji. Nejenže práce s ostrými noži je...

Nenápadný otvor na spodku visacího zámku není výrobní vadou. Jeho praktický účel majitelé ocení hlavně během zimy
Nenápadný otvor na spodku visacího zámku není výrobní vadou. Jeho praktický účel majitelé ocení hlavně během zimy

S visacím zámkem se v životě setkal snad každý. Tento jednoduchý mechanismus často dokáže ochránit váš...

Dotěrné komáry pomůže odchytit obyčejná PET lahev. Účinnou domácí past lze připravit snadno a během několika minut
Dotěrné komáry pomůže odchytit obyčejná PET lahev. Účinnou domácí past lze připravit snadno a během několika minut

S jednoduchou pastí z PET lahve se zbavíte krvežíznivých komárů jednou provždy. Zjistěte, jak ji vyrobit, a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

Všechny články tohoto autora →
BydlímeÚtulně.cz
Další články z kategorie Bydlení
Zobrazit více
LifestyleBydlení
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.