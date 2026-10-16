Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Okurková voda je zdravý nápoj, který s vaším tělem dokáže doslova divy. Jednoduchá příprava a levné ingredience

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Voda ochucená nějakým ovocem nebo zeleninou je oblíbenou součástí každodenního pitného režimu mnoha lidí. Nejběžněji se přidává citron, ale třeba okurka má také spoustu užitečných vlastností.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Freepik
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 09:17

Reklama
Další články z Zdravestravovani.eu
Potraviny, které není vhodné ohřívat v mikrovlnné troubě
Potraviny, které není vhodné ohřívat v mikrovlnné troubě
Skoncujte s nepříjemnými problémy na toaletě díky potravinám, které pomohou při zácpě
Skoncujte s nepříjemnými problémy na toaletě díky potravinám, které pomohou při zácpě

Věděli jste, že chronickou zácpou trpí až 14 % lidí? Mezi příznaky patří stolice méně než třikrát týdně,...

Potraviny, které ohrožují zdraví slivky břišní, vyřaďte ze svého jídelníčku již dnes
Potraviny, které ohrožují zdraví slivky břišní, vyřaďte ze svého jídelníčku již dnes

Zdravá slinivka je předpokladem pro hladké fungování celého organismu, je zodpovědná za tvorbu...

Čínská pastilka proti angíně efektivně zastaví zánět. Jedná se o domácí zázvorové mince
Čínská pastilka proti angíně efektivně zastaví zánět. Jedná se o domácí zázvorové mince

Pokud se vám někdy dostane do ruky čínská pastilka proti angíně, rozhodně ji neodmítejte. Může vám pomoci s...

Bobkový list jako metla zdravotních neduhů: Rozemletý spolubojovník zatočí i s artritidou
Bobkový list jako metla zdravotních neduhů: Rozemletý spolubojovník zatočí i s artritidou

Bobkový list je běžnou přísadou do mnoha pokrmů. Ačkoli je k dostání i čerstvý, obvykle je snazší sehnat...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

Všechny články tohoto autora →
Zdravestravovani.eu
Další články z kategorie Zdraví
Zobrazit více
Ženské centrumZdraví
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.