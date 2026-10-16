Okurková voda je zdravý nápoj, který s vaším tělem dokáže doslova divy. Jednoduchá příprava a levné ingredience

Voda ochucená nějakým ovocem nebo zeleninou je oblíbenou součástí každodenního pitného režimu mnoha lidí. Nejběžněji se přidává citron, ale třeba okurka má také spoustu užitečných vlastností.
Okurka sama o sobě obsahuje spoustu vody a téměř žádné kalorie, je tedy perfektní součástí diety. Voda s čerstvou okurkou dodá tělu energii a nastartuje organismus. Stačí zeleninu nakrájet na tenké plátky nebo jiné malé kousky, přidat do vody a nechat chvíli odstát. Použít můžete i speciální sítka, některá bývají přímo součástí lahví. Voda po okurce dostane osvěžující chuť.
Mixovaná okurka uvolní víc látek
Pokud chcete z okurkové vody vytěžit maximum, zkuste ji v lahvi s vodou rozdrtit, případně okurku rovnou odšťavnit v odšťavňovači. Můžete ji také rozmixovat v mixéru. Tento postup je sice pracnější, ale získáte větší množství prospěšných látek. Chuť nápoje bude mnohem bohatší a výraznější. Okurku nikdy neloupejte, pouze ji umyjte. Pod slupkou se totiž skrývá velké množství vitamínu E.
Fotografie: Freepik
Okurkovou vodu si zamilovala už značná část populace. Zejména během letních dní jde o velmi svěží nápoj. Už po chvíli louhování začne zelenina vypouštět cenné látky do vody, takže místo obyčejné vody bez příchutě získáte chutnou vitamínovou bombu. K tomu podporují zdravý růst vlasů, řas a nehtů a snižují jejich lámavost.
Snižuje riziko infarktu
Okurka obsahuje prospěšnou kombinaci draslíku, hořčíku a sodíku, proto významně snižuje riziko cévní mozkové příhody a infarktu a také minimalizuje problémy s ledvinami. Pokud trpíte vysokým krevním tlakem, okurka vám pomůže ho trochu snížit. Zázračný nápoj vám také pomůže s hubnutím, jelikož okurka snižuje pocit hladu. Díky pravidelnému pití vody s okurkou budete jíst méně jídla a tím i snáz shodíte přebytečná kila.
Tato zelenina obsahuje velké množství oxidu křemičitého. To je důležitá součást pojivové tkáně, takže přispívá k pružné a hladké pokožce. Pravidelnou konzumací se pleť viditelně zlepší. Díky vysokému obsahu vody okurka báječně hydratuje organismus. Pomáhá zlepšit fungování kardiovaskulárního systému a pomáhá očistit tělo od toxinů.
Fotografie: Freepik Vyplavuje škodliviny z těla
Čerstvé okurky jsou plné vitamínů a snadno vstřebatelných minerálů. Obzvláště bohaté jsou na vitamíny A a C, které lidské tělo potřebuje ke správnému fungování. Voda s okurkou se používá také při detoxikaci organismu. Pomáhá eliminovat škodlivé toxiny a vyplavovat je z těla, navíc má obecný posilující účinek na zdraví.
Okurkový nápoj připravujte ideálně jeden den předem, aby mohl přes noc odstát v lednici. Pokud si chcete jeho chuť ještě zpestřit, přidejte do vody pár lístků máty nebo plátek citronu. Experimentovat můžete i s dalšími přísadami, například pomeranči, jahodami nebo bezovými květy. Někdo do nápoje přidává také špetku soli. Na dva litry vody vám bude stačit jedna středně velká okurka.
Zdroj: Healthline
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