Okupovaný Krym i Donbas žijí od výpadku k výpadku. Ukrajinské drony za 90 dní zasáhly energetiku 456krát

Bilanci zveřejnil 4. října 2026 na svém telegramovém kanálu Robert Brovdi, přezdívaný Madyar, který velí Silám bezpilotních systémů (SBS). Operaci pojmenoval „Krymský rubilnik off“, česky zhruba „Vypínač Krymu“. Trvala od 6. července do 3. října a jejími cíli byly rozvodny, transformátorové stanice, plynové distribuční uzly a trakční podstanice železnic. Údery dopadaly na Krym a do Doněcké, Luhanské, Záporožské, Chersonské a Charkovské oblasti.
Seznam cílů sahá od krymských rozvoden 330 kV po drobné uzly
Číslo 456 sčítá jednotlivé zásahy do energetických objektů. V Brovdiho seznamech stojí rozvodny s napětím od 330 kV až po menší uzly 35 kV, plynové regulační stanice, trakční podstanice železnic i tepelné elektrárny. Jedna položka bilance tak může znamenat páteřní krymský uzel stejně jako lokální stanici. Celkové číslo proto měří hlavně vytrvalost kampaně, rozsah škod se z něj vyčíst nedá. Z bilance navíc není poznat, jestli se opakovaný zásah téhož objektu počítá vícekrát, a nezávislé ověření jednotlivých položek nenabízí.
Vytrvalost kampaně je ovšem doložená průběžnými hlášeními. Za prvních deset červencových dní jednotky ohlásily 60 zasažených uzlů, do poloviny srpna jich bylo 243. Konec srpna přinesl 315 a po prvním zářijovém týdnu stál součet na 374. Pak tempo zvolnilo: do 22. září přibylo jen 38 zásahů a bilance se zastavila na 412.
Závěrečných deset dní operace přidalo 44 objektů. Patří mezi ně krymské rozvodny Ostrovská a Západokrymská, obě na hladině 330 kV, dále doněcké stanice Čajkino v Makijivce, Zorja a Smoljanka a průmyslové napájecí body Zasjaďko a Poštovyj.
Proč se operace pojmenovaná po Krymu přesunula až do Luhanska
Brovdi cíl vyhlásil už v červenci jako „demontáž nepřátelského týlu“. Podle něj elektřina, plyn, spojení, palivo a logistika tvoří dohromady páteř, na které stojí ruská vojenská přítomnost na Krymu i v dalších okupovaných oblastech. Z jedné rozvodny se napájí čerpání vody, mobilní síť, železniční trakce, servis techniky i velitelská stanoviště.
Na konci srpna Brovdi ohlásil východní „pobočku“ kampaně a zahájil ji úderem na Luhanskou tepelnou elektrárnu ve Ščastji. Od té chvíle operace pokrývala celý okupovaný jih a východ. Mezi posledními 44 cíli jsou zastoupeny všechny klíčové regiony, od Krymu přes Záporožskou a Chersonskou oblast po Doněcko a Luhansko.
Za kampaní stojí kapacita, která rostla celý rok. Podle oficiálních údajů provedly SBS jen v červnu 2026 celkem 2 359 hloubkových úderných misí na vzdálenost 500 až 2 000 kilometrů. Středně hlubokých misí na 150 až 300 kilometrů bylo ve stejném měsíci 3 406. Údery v operační a strategické hloubce tak podle těchto dat proti začátku roku vzrostly o 1 150 %.
Aksjonov přiznal obce, které zůstaly bez proudu přes 12 dní
Nejsilnější doklad dopadu dodávají ti, na které kampaň mířila. Krymský šéf Sergej Aksjonov na svém oficiálním kanálu uvedl, že přesné harmonogramy dodávek elektřiny sestavit nelze. Některé obce podle něj zůstaly bez proudu déle než 12 dní a správa rozváží generátory.
Okupační správa Chersonské oblasti hlásila po zásahu vedení 150 kV výpadek elektřiny i vody pro 288 obcí. Bez dodávek se ocitlo přes 227 tisíc lidí. V dalších příspěvcích tatáž správa psala o „omezených možnostech sítí“, postupných opravách a rezervních napájecích schématech.
Opravy přitom probíhají, záložní zdroje se nasazují a část dodávek se vrací. Každý další úder ale síť znovu uvrhne do krizového stavu. Pro civilisty na okupovaných územích to má konkrétní humanitární dopady: bez proudu neteče voda, nefunguje mobilní signál a školy ani nemocnice se neobejdou bez nouzových generátorů. Síť, jejíž správci nedokážou sestavit ani harmonogram dodávek, nemůže ruskému týlu zaručit stabilní zásobování.
Ruská odpověď: přes 1 900 úderných dronů za jediný týden
Rusko vede energetickou válku také. Dne 30. září 2026 podniklo první masivní kombinovaný úder na ukrajinskou energetiku od konce topné sezony. O čtyři dny později prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že Rusko proti Ukrajině za jediný týden nasadilo přes 1 900 úderných dronů a 25 raket. Mezi cíli byla kritická infrastruktura.
Přímý dopad na dodávky elektřiny v Česku veřejně doložen není. Ukrajinská soustava je od března 2022 synchronizovaná s kontinentální Evropou přes západní propojení. Česko je přesto do dronové války zapojené. Je členem mezinárodní Dronové koalice, české a česko-ukrajinské firmy vyrábějí bezpilotní systémy pro ukrajinskou armádu a ministerstvo vnitra řeší s Kyjevem antidronovou ochranu kritické infrastruktury.
Operace „Vypínač Krymu“ formálně skončila 3. října 2026. Denní hlášení SBS o dalších zásazích energetických objektů vycházejí i po tomto datu.