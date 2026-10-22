Oktagon potvrdil nový termín zápasu Kincl vs. Humburger. Liberecký voják bude mít obrovskou výhodu

V karlovarské hale měl 17. října 2026 padnout hlavní zápas večera. Místo něj přišlo vážení, které nedopadlo, škrtnutá položka na kartě a dva muži, kteří si do sebe pustili všechno, co se dalo. OKTAGON MMA, československá organizace působící na evropské scéně, dal celé věci nové datum i nové místo. Z půdy, kde nebyl doma ani jeden z nich, se stěhuje na adresu, kterou má jeden z aktérů v životopise. Redakce MMAmag k tomu otevřela oficiální stránky obou turnajů, ranking střední váhy a jedno staré číslo armádního časopisu.
Třicátého ledna, Liberec a jedna věc, kterou si fanoušci musí ohlídat
Nový termín zní 30. ledna 2027, začátek v 17:00, dějištěm je liberecká aréna. Tak to uvádí oficiální stránka turnaje OKTAGON 102. Že se tam Patrik Kincl, 37letý český bojovník střední váhy do 83,9 kg s bilancí 30-12-0, utká s Dominikem Humburgerem, 30letým českým bojovníkem stejné váhy s bilancí 12-3-0, potvrzuje i profil Patrika Kincla na webu organizace, kde je souboj veden mezi nadcházejícími. Karta turnaje ho zatím neoznačuje jako hlavní zápas ani jako eliminátor a neuvádí ani váhový limit.
Sportovně jde o souboj bojovníků ze střední váhy do 83,9 kg a o pás se v ní tentokrát nehraje. Ranking OKTAGON MMA aktualizovaný 30. září 2026 vede jako šampiona Krzysztofa Jotka a jako prozatímního šampiona Makhmuda Muradova, Kincl je dvojkou a Humburger trojkou. Kincl, český bojovník narozený 21. července 1989, má podle Sherdogu k 30 výhrám a 12 porážkám i jeden zápas bez verdiktu; profil na webu organizace uvádí jen 30-12-0. Humburger, rovněž Čech, narozený 3. ledna 1996, má bilanci 12-3-0.
|Údaj
|Patrik Kincl
|Dominik Humburger
|Bilance (výhry-prohry-remízy)
|30-12-0, 1 bez verdiktu
|12-3-0
|Ranking střední váhy OKTAGON MMA (30. 9. 2026)
|#2
|#3
|Výhry KO/TKO
|13 z 30
|9 z 12
|Věk 30. ledna 2027
|37
|31
Druhý termín ale nevznikl proto, že by se nenašel volný víkend. Vznikl proto, že první pokus skončil na váze den před turnajem.
Ve Varech se nezápasilo a bylo hůř, než kdyby se prohrálo
Hlavním tahákem turnaje OKTAGON 95, 17. října 2026 v Karlových Varech, měl být právě souboj dvojky a trojky divize. Den předtím Humburger nesplnil limit střední váhy. Podle Sportnetu a iSportu mu po opravném pokusu chybělo 600 gramů. Zápas se nekonal.
Oficiální stránka turnaje, kterou redakce MMAmag prošla, vede ve znění k 22. říjnu 2026 jako hlavní zápas večera už jinou dvojici. Ondřej Novotný, spolumajitel a promotér OKTAGON MMA, den po turnaji iSportu řekl, že zápas se odehraje a že jsou s oběma bojovníky domluveni slovně a podáním ruky, podepsané smlouvy ale v tu chvíli ještě nebyly.
Mezi původním a novým termínem je 105 dní. Tři a půl měsíce, během nichž se spor ohřívá. Nový termín přitom neposílá ty dva do náhodné haly, posílá je do města, které má jeden z nich napsané i ve vojenské knížce.
Město, ve kterém Humburger nebude jen hostem
Liberec není náhodný bod na mapě. Časopis Ministerstva obrany A report v čísle 7–8/2021 popisuje Humburgera v článku Ranař z Liberce jako četaře 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany Liberec a amatérského mistra ČR v MMA. Z dokumentu, do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne i to, že se v Liberci narodil. Liberecký voják tedy není promo nálepka vymyšlená po vážení, ale údaj starý pět let.
Hala pojme podle Sport Parku Liberec 7 250 diváků k sezení, 7 500 včetně sektoru pro stání. Organizace v promo textu k lednovému turnaji láká na „drsný sever“ a připomíná, že tamní fanoušci už dvakrát vytvořili fantastickou atmosféru.
Humburger si od přesunu slibuje víc než klidnou přípravu. Fights.cz reprodukuje jeho výrok z rozhovoru pro kanál Willy Cao: „Přísahám Bohu, že tam zažije peklo.“ Je to slib jedné strany, ne předpověď, a znamená hlavně to, že kampaň poběží až do ledna na plný plyn. Jak to vypadá, když se slova převedou na čísla, ukazuje bilance obou mužů.
Domácí kotel se nezapočítává do bodování
ANALÝZA Humburger slibuje peklo, organizace prodává nevyřízený účet. Čísla mluví střízlivěji. Výš je pořád Kincl, kterému vlastní preview organizace OKTAGON MMA ze 16. října 2026 připisuje 959 dní s pásem střední váhy, nejdéle v historii organizace. Proti tomu stojí Humburgerových 9 výher knockoutem nebo technickým knockoutem z 12, zatímco Kincl jich má 13 z 30.
Přesun na sever dává organizaci smysl i bez jediného urážlivého slova. Zrušený hlavní zápas dostane náhradou kulisu, která prodá víc lístků než neutrální termín, a promotér ho avizoval dřív, než měl pod smlouvami podpisy. Promo text ze 16. října 2026 a rámování lednového turnaje postavila redakce MMAmag vedle sebe: ze sportovního souboje dvojky a trojky o cestu k titulové šanci se stala nedořešená věc, kterou oznámení organizace reprodukované Fights.cz označuje jako „nevyřízenou věc“.
Publikum zápas nerozhodne. Rozhodne o tom, jaký příběh ten večer dostane, a 105 dní navíc znamená, že se do ledna přitopí ještě několikrát. Výhodu prostředí má Humburger jistou, výhodu v kleci zatím nikdo. Neutrální půda zmizela, zbylo cizí hřiště, a to se na váze shodit nedá.
ATRAKTIVNÍ TITULEK (OG:title): Kincl vs. Humburger má nový termín. V Liberci čeká na jednoho z nich úplně jiná hala
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek