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Oktagon potvrdil nový termín zápasu Kincl vs. Humburger. Liberecký voják bude mít obrovskou výhodu

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Ve Varech se nezápasilo, protože nesedlo vážení. Duel Kincla s Humburgerem má teď nové datum i halu, ve které jeden z nich cizí rozhodně nebude.
Oktagon potvrdil nový termín zápasu Kincl vs. Humburger. Liberecký voják bude mít obrovskou výhodu

Oktagon potvrdil nový termín zápasu Kincl vs. Humburger. Liberecký voják bude mít obrovskou výhodu

Zdroj: Oktagon
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 22.10.2026 11:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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