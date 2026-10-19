Oktagon odhalil první turnaj příštího roku. Novotný tam chce poslat Kincla s Humburgerem

Scéna z vážení před turnajem v Karlových Varech: Dominik Humburger stoupne na váhu a ručička se zastaví o šest set gramů výš, než měla. Patrik Kincl, bývalý šampion střední váhy OKTAGONu, zápas s převáženým soupeřem nepřijal a hlavní tahák večera byl rázem mrtvý. Místo souboje dvou nejlépe postavených vyzyvatelů divize zbyla prázdná klec a naštvaná hala. Promotér OKTAGONu Ondřej Novotný mezitím řekl, kam ten zápas chce přesunout. Redakce MMAmag proto otevřela oficiální kalendář organizace i pravidlový dokument, podle kterého se po světě posuzují váhové limity, a obojí příběh posouvá jinam, než zní první dojem.
Novotný má pro zrušený zápas nové místo a je to adresa, která jednomu z nich sedne
Během turnaje 17. října 2026 Novotný prohlásil: „Je jasné, že se tam pokusíme dostat zápas, který tady bohužel nakonec nevyšel.“ Tím „tam“ myslel liberecký turnaj OKTAGON 102, který oficiální přehled turnajů OKTAGONu uvádí na 30. ledna 2027. Vzápětí dodal: „Věřím, že to dopadne, Hambáč tam bude stoprocentně.“ Obě věty v tomto znění zveřejnil server Fights.cz.
Kdo je kdo: oficiální profily OKTAGONu vedou Kincla jako dvojku střední váhy s bilancí 30–12, Humburgera jako trojku s bilancí 12–3 a jako vojáka z Liberce. Organizace původně duel prodávala jako střet dvojky a trojky divize o přiblížení k titulové šanci. Spekulovalo se přitom o jubilejním turnaji v Praze 29. prosince 2026. Pokud promotérův plán vyjde, počkají si fanoušci ještě o měsíc déle.
Jenže aby se v Liberci ten zápas vůbec mohl konat, musí nejdřív sednout číslo, na kterém to celé ve Varech ztroskotalo, a šest set gramů je víc, než se na první pohled zdá.
Šest set gramů a co to v pravidlech doopravdy znamená
Vážení dopadlo takhle: Humburger limit nesplnil ani na druhý pokus, přestřelil ho o šest set gramů a Kincl nastoupit odmítl. Pro část publika malichernost. Čísla mluví jinak.
Šest set gramů je 1,32 libry. Běžně zmiňovaná tolerance jedné libry odpovídá 453,6 gramu, překročení tedy sahá o dalších 146,4 gramu, tedy o 0,32 libry, nad hranici, kterou scéna považuje za přijatelnou.
|Hodnota
|V gramech
|V librách
|Humburgerovo překročení limitu
|600 g
|1,32 lb
|Běžně zmiňovaná tolerance jedné libry
|453,6 g
|1,00 lb
|Rozdíl nad tolerancí
|146,4 g
|0,32 lb
A ta tolerance není automatická. Z dokumentu Unified Rules of Mixed Martial Arts, do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne, že tolerance jedné libry u netitulových zápasů se má zachovat jen tehdy, pokud ji obsahuje písemná smlouva k zápasu nebo předpisy. Jde o obecný mezinárodní pravidlový rámec, ne o smluvní podmínku OKTAGONu pro tento konkrétní duel. Kinclovo odmítnutí tedy nebylo rozmarem nad půl kilem.
Právě proto je volba Liberce zajímavější, než vypadá: ta hala má s Humburgerem vlastní historii.
Proč zrovna Liberec a ne jubileum v Praze
ANALÝZA Nabízel se prosincový jubilejní turnaj v Praze, promotér přesto mluví o lednovém Liberci. Redakce MMAmag si vedle sebe položila stránky obou libereckých akcí organizace: v dubnu 2026 tam OKTAGON představoval Humburgera slovy „Liberecký válečník a stoupající česká hvězda Dominik Humburger se konečně představí doma svým fanouškům.“ V lednu 2027 míří do stejné haly znovu.
Zrušený zápas nepotřebuje volný termín, potřebuje restart s nábojem. Domácí prostředí dává příběhu důvod, proč si za něj publikum zaplatí podruhé, a Humburgerovi nabízí scénu, kde může nepovedené vážení přebít výkonem. Jubilejní pražský večer má navíc vlastní tahák a cizí malér opravovat nemusí.
Pro organizaci je Liberec promotérsky logičtější volba. Za cenu toho, že se čeká o měsíc déle, než si fanoušci po Varech slibovali. Že by Novotný sám vybíral mezi Prahou a Libercem, z jeho citovaných výroků neplyne; Praha je v tuhle chvíli spekulace médií, ne oznámení.
Co si do kalendáře zapsat můžete a co zatím ne
Jisté je tohle: turnaj OKTAGON 102 se koná 30. ledna 2027 od 18:00 v Liberci, shodně to uvádí přehled organizace i web liberecké haly. Nejisté je všechno ostatní. V dostupném oficiálním přehledu nejsou k 19. říjnu 2026 u turnaje rozepsané žádné zápasy a jména Kincla ani Humburgera se u akce neobjevují.
Sám Novotný den po turnaji řekl serveru Sport.cz: „Je fér říct, že jsme domluveni.“ Zároveň dodal, že nové smlouvy podepsané nejsou. Dohoda podáním ruky je v MMA zvyk, ale do kalendáře se zapisuje až podpis.
V přehledu turnajů, který redakce MMAmag prošla, stojí před Libercem ještě Stuttgart 16. ledna 2027, takže liberecká akce je první český turnaj OKTAGONu v roce 2027, nikoli první v pořadí vůbec.
Šest set gramů tak zatím stálo fanoušky jeden hlavní zápas a vyhlídku na tři měsíce čekání, s přesunem o zhruba 200 kilometrů na sever. Jestli to stálo za to, se pozná až ve chvíli, kdy pod oběma jmény budou podpisy.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka