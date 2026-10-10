OKTAGON chystá nové titulové pásy. O jeden z nich může bojovat i Hála

OKTAGON chystá nové titulové pásy. O jeden z nich může bojovat i HálaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
OKTAGON chystá nové titulové pásy. O jeden z nich může bojovat i HálaZdroj: OKTAGON
Článek byl publikován 10.10.2026 11:49
McGregorův návrat do klece trval 69 sekund. Antidopingová evidence UFC u něj za rok 2026 ukazuje 15 seancí;...
Sám sebe označil za ovci bez cíle. Pak si našel klec. V Kataru se 21. listopadu v polotěžké váze postaví...
Jedenáct zápasů, sedm ukončení a ani jedna výhra na submisi. Přesto muž, který se v Dauhá postaví...
Poslední výhru v UFC zapsal Sam Alvey v červnu 2018. Teď si bývalý veterán dal 147 dní na to, aby držel...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →
- Vstupenky na Fury vs. Joshua vyprodány za hodinu. Nejdražší lístek stál přes dva miliony korun
- UFC testuje McGregora skoro dvakrát víc než kohokoli jiného. Za rok 2026 má na kontě už 15 odběrů
- Procházkův soupeř trénuje po boku Adesanyi a je neporažený. Jeho cesta do UFC ale mohla skončit dřív, než začala
- Novozélanďan naznačil, jak porazit Procházku. Recept už existuje a jeho trenér schovává překvapení