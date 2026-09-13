OKTAGON 93: Lengál má desátou výhru a desáté KO/TKO. Adorfa ukončil ve druhém kole

Rozhodující moment přišel v čase 3:02 druhého kola. Po levém háku českého bojovníka následovaly údery na zemi a zápas skončil KO/TKO. Lengál tak před domácím publikem ve Winning Group Areně získal přesně takový výsledek, na kterém stojí prakticky celá jeho kariéra v MMA.
Deset výher, deset ukončení
Před zápasem měl Lengál profesionální bilanci 9-7 a všech devět vítězství získal na KO nebo TKO. Výhra nad Adorfem tuto mimořádnou statistiku ještě zvýraznila. Nově je na skóre 10-7 a ani jednou v profesionálním MMA nevyhrál na body nebo submisí.
Fuuu brutalní KO od Lengála. Ale bez problémů to nebylo #Oktagon93 pic.twitter.com/CcWsoV2Gm7— Pavel Trbušek (@PTrbusek) September 12, 2026
Samotná bilance 10-7 tak u sedmatřicetiletého Čecha neříká všechno. Lengál prohrával s kvalitními soupeři a jeho výsledky kolísají, když ale zápas vyhraje, rozhodčí zatím nikdy nemuseli sčítat body. Pro diváky je díky tomu jeho styl snadno čitelný – úspěch u něj prakticky vždy znamená tvrdý konec.
Návrat po dubnové porážce
V dubnu na OKTAGONu 87 nestačil Lengál na Ozana Aslanera, který ho porazil jednomyslným rozhodnutím. Předtím naopak ukončil Ognjena Dimiće ve druhém kole lokty. Do Brna proto nastupoval s potřebou vrátit se k tomu, co mu dlouhodobě funguje nejlépe.
Maurice Adorf navíc nepřijížděl po dobrém období. Německý bojovník měl před zápasem bilanci 6-4 a tři porážky v řadě. Lengál byl proto v pozici bojovníka, od kterého se vítězství očekávalo. Zvládl ho způsobem, který mu může pomoct víc než těsný bodový výsledek – soupeře zastavil a znovu připomněl svou největší zbraň.
Výhra nad Adorfem sama o sobě Lengála neposouvá do titulové debaty. Soupeř přijel po sérii porážek a sportovní hodnota výsledku se musí hodnotit i v tomto kontextu. Pro Lengála je však podstatné, že po nezdaru s Aslanerem nezapsal druhou porážku v řadě a znovu vyhrál před limitem.
Na turnaji OKTAGON 93 v Brně tak přidal jubilejní desáté profesionální vítězství. A statistika, která jeho kariéru vystihuje nejlépe, zůstává beze změny: deset výher, deset KO/TKO.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek