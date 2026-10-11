Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka: Řízení bez řidičáku, návrat k původnímu scénáři a skrytý odkaz na klub

Okresní přebor: Poslední zápas Pepika Hnátka, FOTO: © Bontonfilm / Jan Horník, distr. TV Nova Okresní přebor: Poslední zápas Pepika Hnátka, FOTO: © Bontonfilm / Jan Horník, distr. TV Nova Okresní přebor: Poslední zápas Pepika Hnátka, FOTO: © Bontonfilm / Jan Horník, distr. TV Nova Okresní přebor: Poslední zápas Pepika Hnátka, FOTO: © Bontonfilm / Jan Horník, distr. TV Nova Okresní přebor: Poslední zápas Pepika Hnátka, FOTO: © Bontonfilm / Jan Horník, distr. TV Nova Okresní přebor: Poslední zápas Pepika Hnátka, FOTO: © Bontonfilm / Jan Horník, distr. TV Nova Okresní přebor: Poslední zápas Pepika Hnátka, FOTO: © Bontonfilm / Jan Horník, distr. TV Nova Okresní přebor: Poslední zápas Pepika Hnátka, FOTO: © Bontonfilm / Jan Horník, distr. TV Nova
V komedii Okresní přebor: Poslední zápas Pepika Hnátka z roku 2012 jezdil herec Leoš Noha v ruském voze, přestože nevlastnil řidičský průkaz. Filmaři natáčeli v reálných domech v Lochovicích a komparzistům platili 500 korun za hodinu. Původní verze scénáře a jediný úsměv
První filmový prequel v české kinematografii předchází událostem oblíbeného televizního seriálu. Příběh sleduje trenéra s licencí Josefa Hnátka, kterého televizní diváci znali už jen jako popel rozprášený na houslickém hřišti. Přísný kouč v podání Miroslava Krobota vede vesnické mužstvo Slavoj Houslice a fotbal pro něj znamená víc než vlastní život. Tým trénuje i přes zhoršující se zdravotní stav až do své smrti.
Představitel rázného trenéra přijal roli ihned po přečtení první verze scénáře. Režisér Jan Prušinovský sice později vytvořil další varianty textu, Krobot mu ovšem důrazně doporučil návrat k původnímu charakteru postavy. Ta se ve filmu projevuje velmi stroze a herec se před kamerou zasměje pouze jednou. Klubovou příslušnost pak dává Hnátek najevo při natírání plotu, pro které používá žlutou, modrou a červenou barvu fotbalové Sparty Praha.
Natáčení začalo na hřbitově
Filmaři umístili děj do Lochovic na Berounsku, kde využili místní hřiště, hospodu i skutečné domy. V těchto objektech zapůjčených od místních obyvatel pak herci bydleli po celou dobu natáčení. První klapka padla paradoxně na místním hřbitově, naopak nemocniční scény štáb pořídil v pražském IKEMu.
Do tvorby se zapojili i lidé z okolí, kteří tvořili komparz. Na plac nastupovali v sedm hodin ráno a domů odcházeli až v osm hodin večer. Za svou práci dostávali 500 korun na hodinu.
Soupeře vybrala internetová soutěž
Tým SK Doudleby ztvárnili skuteční fotbalisté Sokola Čechovice, kteří si účast po boku Slavoje Houslice vybojovali ve facebookové soutěži. Autenticitu zápasů podpořili také reální rozhodčí z berounského okresu, kteří se objevili už v původním seriálu.
Výraz „zařízení“, kterým postavy označují branku, převzal režisér Prušinovský ze svého vlastního dětství. V dorosteneckém věku ho používal jeho tehdejší trenér Oldřich Limporta, který navíc posloužil jako předobraz pro filmovou postavu Jebavého. Ke sportu měl blízko i herec Ondřej Vetchý v roli Jirky Luňáka, který v žákovských kategoriích nastupoval za družstvo Spartaku Jihlava.
Odkazy na western a historický román v nemocnici
Během rozhovoru trenéra Hnátka s předsedou klubu Václavem v podání Luďka Soboty zazní narážka na klasický western Sedm statečných. V jiné scéně zase trenér sleduje v televizi utkání mezi Spartou Praha a Baníkem Ostrava na Letné. Záznam pochází z roku 2005, děj komedie se přitom odehrává o čtyři roky později. Když pak Hnátek leží v nemocnici, čas si krátí čtením historického románu Quo Vadis od polského spisovatele Henryka Sienkiewicze z roku 1896.
Pro herce Ondřeje Vetchého a Alenu Mihulovou znamenalo natáčení návrat ke společné práci. Po snímku Sestřičky z roku 1983 šlo teprve o druhý projekt, ve kterém před kamerou ztvárnili partnerskou dvojici. Ocenění se kromě Vetchého dočkal i David Novotný v roli Jardy Kužela, jenž obdržel diváckou cenu za nejlepší herecký výkon na festivalu Finále v Plzni.
Sám Vetchý si za roli Luňáka odnesl Českého lva. Snímek získal v dalších osmi kategoriích pouze nominaci, a to včetně šance pro Krobota nebo herečku Pavlu Beretovou.
Ruský terénní vůz řídil herec bez průkazu
Herec Leoš Noha ve filmu řídil ruský automobil GAZ 69. Před kamerou s ním běžně manipuloval, ve skutečnosti ovšem v té době nevlastnil řidičský průkaz.
Komedie přilákala během prvního víkendu do kin 116 tisíc diváků, čímž si zajistila druhý nejlepší start v historii českého filmu hned po kriminálce Kajínek. Televizní diváci mohou snímek Okresní přebor: Poslední zápas Pepika Hnátka vidět v neděli 11. října od 15:40 na obrazovkách TV Nova.
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