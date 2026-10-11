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Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka: Řízení bez řidičáku, návrat k původnímu scénáři a skrytý odkaz na klub

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V komedii Okresní přebor: Poslední zápas Pepika Hnátka si zahráli fotbalisté vybraní přes internet. Komparzisté navíc dostávali pětistovku za hodinu.
Okresní přebor: Poslední zápas Pepika Hnátka

Okresní přebor: Poslední zápas Pepika Hnátka

Zdroj: FOTO:© Bontonfilm / Jan Horník, distr. TV Nova
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 12:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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