Okrasný strom s oranžovým kmenem roste i v tom největším vedru a suchu. Na jihu Evropy se ale vymkl kontrole a šíří se jako plevel

Červenec na pražském Karlově náměstí. Asfalt sálá, trávníky žloutnou a většina stromů má kvetení dávno za sebou. U pomníku Karoliny Světlé se přesto klene nižší koruna obsypaná vzpřímenými zlatožlutými latami, kolem nichž bzučí včely. Jde o svitel latnatý, botanicky Koelreuteria paniculata, dřevinu z Číny a Koreje, kterou si zahradníci zamilovali právě kvůli její odolnosti. V domovině osidluje suchá údolí a vysychavá říční koryta, takže městské vedro ji nijak nerozhodí. Jenže strom, který si poradí s rozpáleným chodníkem, si poradí i jinde. Databáze EPPO eviduje jeho zavlečení od jižní Evropy až po Ukrajinu a botanici z londýnské zahrady Kew jej řadí mezi introdukované druhy v Itálii, na Sardinii, ve Španělsku, v Bulharsku, Rumunsku i na severozápadním Balkáně. Svitel tam opouští zahrady a parky, sám se vysemeňuje a zabydluje se na místech, kam ho nikdo nesázel.
Oranžový kmen a zlaté laty: jak svitel latnatý poznat
Na první pohled jde o menší až středně velký opadavý strom, obvykle osm až dvanáct metrů vysoký. Pozornost přitahuje jeho borka. Je světle šedohnědá, s plochými hřebeny, mezi nimiž se táhnou mělké brázdy načervenale hnědé barvy. Na mladých větvích navíc svítí oranžově hnědé lenticely, drobné průduchy v kůře. Výsledkem je kmen, který v nízkém slunci hraje do rezava a oranžova a působí plasticky, téměř reliéfně.
Další poznávací znaky:
Listy: střídavé, zpeřené, se sedmi až patnácti lístky; celý list měří podle českých popisů až 35 až 50 cm. Květy: drobné, žluté, ve vzpřímených latách; kvetou od června do července, v teplejších letech i do srpna. Plody: nafouklé papírovité tobolky připomínající lampionky, které se mění ze zelené přes žlutou a červenohnědou až do hněda. Zimní aspekt: suché tobolky vytrvávají na holých větvích dlouho do zimy, podle hradeckých botaniků až do brzkého jara, a ve větru chrastí.
Rodové jméno připomíná Josepha Gottlieba Kölreutera, německého profesora botaniky z 18. století, který jako jeden z prvních systematicky křížil rostliny. Kölreuter by měl z dnešní kariéry stromu radost: botanickou kuriozitu dávných sbírek si dnes vybírají urbanisté po celé Evropě.
Strom pro rozpálené ulice: proč svitel zvládá vedro a sucho
Odolnost svitele vychází z jeho původu. Dřevina, která se v Číně uchycuje na kamenitých svazích a v korytech řek, jež přes léto vysychají, nese adaptace na nedostatek vody v sobě. Zahradnická příručka Státní univerzity Severní Karolíny vypočítává, co v kultuře vydrží: plné slunce, velmi suchou půdu, horko, znečištěné ovzduší i celkově městské prostředí. Český profil z Hradce Králové doplňuje toleranci k různým typům substrátu včetně zásaditých.
Pro radnice, které hledají stromy do stále teplejších ulic, zní taková charakteristika lákavě. Svitel nabízí kombinaci, jakou mnoho druhů nedokáže:
kompaktní korunu, která se vejde do ulice i menšího parku, výrazné kvetení v době, kdy ostatní stromy už jen zelenají, ozdobné plody, které vydrží přes podzim a zimu, silnou medonosnost, takže v letních týdnech živí včely a další opylovače.
Podle nás jde o modelový strom klimatické éry. Přináší barvu a stín tam, kde citlivější lípy či javory trpí úpalem. Současně ale ukazuje, jak tenká je hranice mezi užitečnou odolností a nežádoucí přizpůsobivostí.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Ze zahrad do příkopů: jak se svitel šíří Evropou
Každá tobolka skrývá tvrdá černá semena. Strom jich produkuje velké množství a americká příručka výslovně upozorňuje, že se snadno samovolně vysemeňuje a dokáže zplaňovat. Pod mateřskými stromy pak vyrůstají celé skupinky semenáčů různého stáří.
Mapa evropských výskytů ukazuje stejnou cestu, jakou prošla řada dnes problematických dřevin. Na počátku stojí zahradnictví a okrasné výsadby. Evropský terénní průvodce nepůvodními druhy v lesích uvádí svitel v břehových lesích, na městských plochách i na ruderálních stanovištích, tedy na skládkách, náspech, rumištích a podél cest. Ve Slovinsku zaznamenali nové semenáče, ve Francii a ve Velké Británii přibývají záznamy mimo výsadby.
Výmluvná je maďarská stopa. Tamní botanici vedou Koelreuteria paniculata se zkratkou „alk“, tedy jako příležitostně zplaňující neofyt. Česky řečeno: nepůvodní rostlina, která se občas objevuje mimo zahrady, i když zatím netvoří masové populace. Česká Ochranářská příručka navíc popisuje maďarskou zkušenost, kdy svitel po výřezu znovu zmlazoval. Odstranit jej tedy jedním zásahem nestačí.
Kam se může vývoj ubírat, naznačuje evropská studie z roku 2026 o rizicích nepůvodních městských stromů, kterou zpřístupňuje databáze FAO AGRIS. Autoři prověřili 34 nepůvodních dřevin sázených ve městech kontinentální Evropy a svitel zařadili mezi druhy, jejichž invazní potenciál v budoucích klimatických scénářích roste. Čím tepleji, tím snáz se uchytí.
Pro srovnání: pajasan žláznatý a trnovník akát patří k nejčastěji zmiňovaným nepůvodním dřevinám v Evropě a pajasan už EU reguluje jako invazní druh unijního významu, s plošným zákazem pěstování, prodeje a dovozu. Svitel zatím stojí v méně prozkoumané skupině. Jeho šíření má ovšem podobný scénář, jakým oba známější nováčci kdysi začínali.
Svitel v Česku: od zámeckých školek k semenáčům v Brně a Lednici
V českých zemích nejde o žádnou novinku. Botanici dokládají jeho pěstování už v roce 1808 na Hluboši a o rok později v lednicko-valtických školkách. Dnes jej najdete v Praze na Karlově náměstí, mezi významnými dřevinami městské zeleně v Hradci Králové i v řadě botanických zahrad a arboret.
Po dvou staletích klidné existence v parcích se ovšem začal projevovat i jinak. Podle
Ochranářské příručky se první případy zplaňování objevily v roce 2009 v Brně a v Lednici. U zámku v Jaroslavicích na Znojemsku pozorovali hojné zmlazení semenáčů různého stáří. Oficiálně je u nás veden jako přechodně zavlečený druh a v černém ani šedém seznamu invazních rostlin zatím nefiguruje.
Lokality nejsou náhodné. Jižní Morava patří k nejteplejším regionům republiky a v létě tam teploty dosahují hodnot, jaké svitel zná z domoviny. Pokud se klimatické projekce naplní, dá se čekat, že semenáčů přibude hlavně v nížinách a v okolí stávajících výsadeb.
Sázet, nebo nesázet? Jak svitel udržet na uzdě
Na běžné zahradě či v ulici má svitel stále své místo. Kdo jej ale vysazuje, měl by počítat s péčí navíc. Doporučujeme:
Volit místo s rozvahou: vyhnout se sousedství přírodně cenných ploch, břehových porostů, suchých trávníků a neudržovaných pozemků na hranici s volnou krajinou. Hlídat tobolky: po odkvětu odstranit část nasazených plodů ještě před dozráním, zvlášť u stromů blízko volné přírody. Vytrhávat semenáče: pravidelně procházet okolí stromu a mladé rostlinky odstraňovat i s kořenem. Nekompostovat zralé plody: semena přežijí i na volně ložené hromadě; patří do bioodpadu s řízeným zpracováním.
Za tu práci zahrádkář získá strom, který v srpnovém vedru kvete, v listopadu chrastí lampionky a v lednu ukazuje rezavě prokreslený kmen.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková