Okrasný jalovec v zahradě může zničit hrušně i celé sady v okolí. Stát přesto jeho pěstování nezakazuje a zahrádkáři jsou bezmocní

Jalovec čínský patří mezi nejoblíbenější jehličnaté okrasné dřeviny v tuzemských předzahrádkách. Jenže právě v jeho větvích přezimuje Gymnosporangium sabinae, původce rzi hrušňové. Na jaře, krátce před květem hrušní, se na zduřelinách jalovce objeví oranžové jazykovité výrůstky plné bazidiospor. Vítr je odnese stovky metrů, někdy kilometry daleko. A tam, kde přistanou na mladých listech nebo plůdcích hrušně, začíná zkáza:
Rostlinolékařský portál ÚKZÚZ uvádí redukci listové plochy až o osmdesát procent, deformované plody, zhoršenou chuť a výrazný propad sklizně. Opakovaný silný výskyt choroby a předčasný opad listů mohou oslabené stromy dorazit v příští tuhé zimě. Spory letí kilometry, ale zákon mlčí
Oficiální české doporučení zní jasně: likvidace hostitelského jalovce, výsadba nehostitelských kultivarů a izolační vzdálenost minimálně dvě stě metrů, ideálně pět set. Zahraniční veřejné rostlinolékařské služby jsou ovšem skeptičtější. Německý Umweltbundesamt počítá s pásmem silného infekčního tlaku do pěti set metrů a připouští, že ani kilometrová bezjalovcová zóna nedává záruku. Hesenský rostlinolékařský servis dokumentuje infekce i na vzdálenost dvou až tří kilometrů. Praktický důsledek? Zahrádkář, který pěstuje hrušně, neovládá cizí zahrady ani městskou zeleň. Jediný hostitelský keř za plotem stačí k tomu, aby se problém vracel každé jaro.
A přesto stát pěstování jalovce čínského nijak neomezuje. Aktuální invazní legislativa míří na druhy z
unijního seznamu, kam se po analýze rizika dostávají nepůvodní organismy se závažným dopadem na biodiverzitu, zdraví nebo hospodářství. Po aktualizaci z roku 2025 čítá seznam 114 položek. Jalovec čínský mezi nimi chybí. Ani z rostlinolékařského titulu na něj nedopadá eradikační režim; ÚKZÚZ výslovně uvádí, že G. sabinae figuruje mezi výjimkami z karanténních druhů rodu Gymnosporangium.
VIDEO Bolševník za sto tisíc, jalovec bez postihu
Kontrast je ostrý. Za držení nebo pěstování bolševníku velkolepého či klejichy hedvábné, obojí druhy na unijním seznamu, hrozí fyzické osobě pokuta až sto tisíc korun; právnické subjekty riskují jeden až dva miliony podle povahy přestupku. Ministerstvo životního prostředí pro tyto druhy vydává zásady regulace počítající s úplnou eradikací. U jalovce čínského srovnatelný plošný zákaz neexistuje. Konflikt se tak přesouvá do soukromoprávní roviny.
Jedinou obecnou oporou pro poškozeného sadaře zůstává § 1013
občanského zákoníku, zakazující imise v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezující obvyklé užívání pozemku. Slabina takového sporu tkví v důkazním břemenu. Když spory cestují vzduchem na stovky metrů až kilometry, prokázat vazbu mezi konkrétním jalovcem a poškozením konkrétního sadu bývá mimořádně obtížné. Infekční okno trvá pouhé týdny, a obrana musí přijít dřív
Kritické období nastává přibližně od poloviny dubna do poloviny května, často kolem plného květu hrušní. Vyšší vlhkost a deště infekci usnadňují. ÚKZÚZ doporučuje hlavně nechemická a preventivní opatření: včasné vyřezávání zduřelých větví jalovců, případně překrytí napadených keřů netkanou textilií v době uvolňování spor. Chemická ochrana má v tuzemských podmínkách charakter vedlejší účinnosti přípravků proti strupovitosti a musí být zahájena preventivně, s opakováním po sedmi až čtrnácti dnech.
Často zmiňovaný Topas 100 EC (účinná látka penkonazol, platnost povolení do října 2027) je v českém registru veden jako profesionální přípravek. Pro hobby pěstitele tedy nepředstavuje volně dostupné řešení. Biologické přípravky založené na bioagens podle ÚKZÚZ k dispozici nejsou. Britská
Royal Horticultural Society jde ještě dál: pro domácí pěstitele v Británii neexistují fungicidy proti rzi na hrušních s jedlými plody. Zbývá výměna za odolnější odrůdy hrušní a méně náchylné kultivary jalovců; pokud ovšem zdroj nákazy leží mimo vlastní pozemek, ani tato strategie problém neodstraní.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková