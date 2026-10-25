Okraje měsíčních kráterů svítí téměř nepřetržitě, dno přitom nevidělo slunce 4 miliardy let

Na jižním pólu Měsíce existují místa, kde slunce nezmizelo za horizont po celé geologické éry, a pouhé kilometry odtud leží dna kráterů, která neviděla jediný přímý paprsek přibližně čtyři miliardy let. Mezi těmito extrémy se rozprostírá úzký pás terénu, v němž se soustřeďuje prakticky vše, co budoucí lunární osadníci potřebují: energie, vodní led, extrémní chlad pro technologické účely i logistická dostupnost.
Studie publikovaná 14. září 2026 v časopise Frontiers in Space Technologies ovšem přidává k tomuto lákavému obrazu tvrdý aritmetický strop: i miliarda tun zmrzlé vody stačí jen na omezenou lidskou přítomnost. Proč u měsíčních pólů svítí slunce „navždy“ a pár metrů odtud panuje věčná tma
Celý fenomén vychází z jediného čísla: sklon rotační osy Měsíce vůči rovině jeho oběhu činí pouhých 1,5 stupně. Na Zemi, kde osa svírá s rovinou ekliptiky 23,4°, se roční doby střídají dramaticky. Na Měsíci se sluneční kotouč u pólů jen nepatrně kolébá nad horizontem, a právě reliéf rozhoduje, kdo dostane světlo a kdo zůstane ve stínu.
Kráter Shackleton na jižním pólu nabízí dokonalou ukázku. Tři body na jeho vyvýšeném okraji zachytávají sluneční záření více než 90 % lunárního roku. Stačí se přitom podívat dolů: dno kráteru, dvakrát hlubší než Grand Canyon, zůstává ponořené do tmy od dob, kdy se na Zemi teprve formovaly první jednobuněčné organismy. Kamera ShadowCam dokáže tato zákoutí zobrazit díky světlu odraženému od okolních stěn a hřebenů, ovšem pro lidské oko by šlo o téměř neproniknutelný soumrak.
Hranice mezi oběma světy přitom neprobíhá jako rovná čára. Snímky z přístroje LROC, složené z 1 700 záběrů za šest měsíců, ukazují zubaté přechody kopírující hrany, římsy a skalní výčnělky. Každý metr výškového rozdílu rozhoduje o tom, zda plocha patří do kategorie „téměř stálého světla“, nebo „věčného stínu“.
Vodní led v pastech chladu: poklad starý čtyři miliardy let
V trvale zastíněných oblastech (odborně PSR, permanently shadowed regions) teplota klesá k −203 °C. Nejextrémnější naměřená hodnota pochází z kráteru Hermite u severního pólu: 25 kelvinů, tedy −248 °C, což představuje nejnižší teplotu zaznamenanou kdekoli ve Sluneční soustavě. Pro srovnání: pozemský rekord z Východoantarktické plošiny se pohybuje jen mírně pod −89 °C stanice Vostok.
Při teplotách pod 110 kelvinů sublimuje led tempem nanejvýš kolem jednoho milimetru za miliardu let. Právě proto se v těchto „pastech chladu“ uchovaly zásoby vodního ledu a dalších těkavých látek, které sem dopravily komety a asteroidy v raném období Sluneční soustavy. Sonda LCROSS v roce 2009 přímo potvrdila přítomnost vodního ledu v kráteru Cabeus; pozdější orbitální měření rozšířila seznam na Haworth, Shoemaker, Faustini a řadu dalších útvarů.
Současné přístroje ovšem vidí jen omezeně hluboko. Optické a infračervené senzory čtou povrchovou vrstvu v řádu mikronů až milimetrů, neutronové detektory pronikají zhruba do dvou metrů a radar typicky do deseti až dvaceti metrů. Vrták TRIDENT mise PRIME-1 se dostane asi metr pod povrch. Kolik ledu se skrývá hlouběji, zatím zůstává otevřenou otázkou, a právě na ní závisí, jak ambiciózní plány si lidstvo může dovolit.
Kolik lidí uživí miliarda tun měsíční vody, a proč to nestačí na město
Autoři zářijové studie vzali za základ odhad jedné miliardy tun dostupného ledu a současnou špičku v recyklaci vody: 98 %, kterých
NASA dosáhla na ISS v roce 2023 díky systému Brine Processor Assembly. Z těchto parametrů vyplývá přibližně 100 milionů „osoboroků“, tedy celkový objem vody, který lze spotřebovat, než zásoba dojde.
Přepočet na konkrétní scénáře je střízlivý:
Počet obyvatel Doba udržitelnosti 1 000 přibližně 100 000 let 10 000 přibližně 10 000 let 100 000 přibližně 1 000 let 1 000 000 přibližně 100 let
Milionové měsíční město by tedy vyčerpalo veškerou dostupnou vodu za jedno století. Zdvojnásobení zásob zdvojnásobí dobu přežití, ale pro metropoli a tisíciletý horizont by bylo zapotřebí buď desetinásobné zlepšení recyklace nad současnou úroveň ISS, nebo ekvivalentně větší vodní zdroj. Alternativou zůstává dovoz; studie zmiňuje variantu přibližně deseti milionů tun vody ročně, což ovšem představuje logistickou zátěž, která dnes nemá ani vzdálený precedens.
NASA mezitím vyvíjí systém Brine Evaporation Bag s ambicí překonat hranici 99,9 % obnovy, avšak jde zatím o laboratorní technologii, nikoli o provozní standard. Podle nás právě tento rozdíl mezi 98 % a hypotetickými 99,9+ % definuje propast mezi průzkumnou základnou a trvalým osídlením.
Závod o polární lokality: Artemis, roboti a česká stopa v lunárním programu
Praktický dosah studie se měří tím, jak rychle se lidstvo k polárním zásobám skutečně dostane. NASA v únoru 2026 přestavěla architekturu programu Artemis: původní Artemis III se proměnila v demonstrační misi na nízké oběžné dráze Země plánovanou na rok 2027 a
první pilotované přistání u Měsíce nyní cílí na Artemis IV v časném roce 2028. Dubnový oblet Měsíce v rámci Artemis II v roce 2026 proběhl úspěšně, ovšem cesta k povrchu jižního pólu se protáhla.
Robotické sondy mezitím testují terén. Lander IM-2 přistál v březnu 2025 u kráteru poblíž jižního pólu (blíže k němu než jakákoli předchozí mise), jenže skončil na boku a část vědeckých operací tím utrpěla. Další komerční dodávky v rámci programu CLPS míří přímo do polární oblasti, včetně Blue Origin Blue Moon MK1. Každá z nich přinese kousek skládačky: neutronová měření, vrtné vzorky, teplotní profily.
Česká stopa v tomto úsilí existuje, byť nepřímo. Pražská firma ADVACAM dodala šest čipů Timepix do radiačního monitoru HERA na palubě lodi Orion a počítá s pokračováním na dalších misích Artemis. Jde o sledování kosmického záření, nikoli o přímé mapování polárního ledu, přesto jde o technologii, bez které se posádky k pólům bezpečně nedostanou. Evropský rámec doplňuje program ESA Moonlight, komunikační a navigační síť s prioritním pokrytím jižního pólu, která propojuje energii, vodu, kyslík a palivo do jednoho strategického uzlu.
Úzké hrdlo lunární ekonomiky: málo míst, příliš mnoho ambicí
Osvětlené hřebeny vhodné pro solární panely, zastíněná dna s ledem a relativně přístupný terén pro přistání se na celém Měsíci soustřeďují do hrstky lokalit. Region mezi krátery de Gerlache a Shackleton, oblast kolem Mons Mouton, okolí Cabeu: to jsou místa, o něž soupeří NASA, ESA, čínský i indický program. Kdo obsadí nejvýhodnější pozice, získá přístup k energii i vodě současně. Kdo přijde pozdě, bude operovat v méně příznivých podmínkách nebo záviset na dovozu.
Dá se očekávat, že právě tato geografická koncentrace promění polární lokality v cosi na způsob strategických přístavů raného novověku, míst, jejichž hodnota mnohonásobně převyšuje jejich rozlohu. Pro průzkumnou základnu o stovkách lidí voda v kráterech postačí na tisíciletí. Pro milionové město, o kterém sní vizionáři, představuje tentýž zdroj stopku platnou už za jedno lidské století.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková