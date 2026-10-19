Okradli ho, pak mu volali, že peníze vrátí. Muž ze Svitavska tak za čtyři dny přišel o téměř 800 tisíc korun

Na začátku stál telefonát s lákavou zprávou: na kryptoměnovém účtu mu prý leží 10 tisíc dolarů. Volající ho nasměroval na webovou stránku, muž se přihlásil a zůstatek tam opravdu viděl. Stránka i částka byly podvrh, jehož jediným účelem bylo dostat se k mužovu internetovému bankovnictví. Policie uvedla, že postup byl „obdobný“ jako u podvodu, kterým byl tentýž člověk poškozen už dříve. Scénář nebyl totožný, princip ano. Pachatel použil historku o kryptoměnách, nechal si nainstalovat aplikaci pro vzdálený přístup k počítači a potom vybral účet.
Jednu aplikaci odmítl, podvodník mu hned nabídl jinou
První vlna začala požadavkem na takzvanou předautorizaci a ověření účtu. Muž si do počítače nainstaloval aplikaci pro vzdálený přístup, přes kterou se pachatel dostal do jeho bankovnictví. Z účtu pak odešlo 441 tisíc korun.
Za čtyři dny telefon zazvonil znovu. Ozval se stejný hlas, představil se ale jiným jménem a nabídl, že peníze pomůže vrátit. Podle něj stačilo „uvolnit“ prostředky mezi běžným a kryptoměnovým účtem, k čemuž měla být potřeba další aplikace. Muž si vzpomněl, že ho podobným postupem už jednou okradli, a první navržený program odmítl nainstalovat. Volající obratem nabídl jiný program a k němu novou historku. Muž ho nainstaloval a z účtu zmizelo dalších 331 tisíc korun.
Obě vlny dohromady stály muže 772 tisíc korun, tedy téměř 800 tisíc. Při starším podvodu přišel o víc než 120 tisíc, takže jeho celkové ztráty přesahují 890 tisíc korun. Policie zahájila úkony trestního řízení pro podezření z podvodu a z neoprávněného přístupu k počítačovému systému. Jestli byl pachatel dopaden, veřejně známo není.
Podvodníci mají pro své dřívější oběti samostatný scénář
Druhý hovor přesně odpovídá tomu, co britský regulátor Financial Conduct Authority a americká Federal Trade Commission popisují jako sekundární podvody. Pachatelé znovu kontaktují lidi, které už jednou podvedli, nebo jejich údaje získají od jiné skupiny. Nabídnou jim pomoc s vrácením investice a způsobí jim další ztrátu. Muži ze Svitavska volající sliboval právě návrat peněz z první vlny.
Varovný reflex se u muže spustil na konkrétní program, ne na samotnou žádost o vzdálený přístup, a pachateli stačilo program vyměnit. Kdo po telefonu chce instalaci aplikace pro vzdálený přístup, je podezřelý bez ohledu na to, jak se ta aplikace jmenuje.
Policie i banky dlouhodobě upozorňují na tlak, kterému jsou oběti investičních podvodů vystavené. Pachatel v nich vyvolává dojem, že už vydělaly, žene je k rychlému rozhodnutí a odrazuje je od rozhovoru s bankou nebo s blízkými. Česká spořitelna ve svých materiálech uvádí, že klienti v pokročilé fázi manipulace přehlížejí i přímá varování banky. Pachatelé je navíc učí zadávat u plateb vymyšlený účel, aby prošli bankovními kontrolami.
Kolik průměrně ztratí oběť investičního podvodu v Česku
Podle Policie ČR se průměrná škoda na jednu oběť investičního podvodu pohybuje kolem 300 tisíc korun. Se ztrátou 772 tisíc z posledních dvou vln je muž ze Svitavska zhruba na 2,6násobku tohoto průměru. Policie ovšem popisuje i novější případy, ve kterých škoda přesáhla dva miliony korun.
Případů přitom přibývá. V Moravskoslezském kraji jich za rok 2025 evidovali přes 700. Pardubický kraj, pod který Svitavsko spadá, kvůli rostoucímu počtu podobných podvodů zřídil specializovaný tým KYBER zaměřený na kriminalitu na internetu. V červenci 2026 zadrželi pardubičtí kriminalisté čtyři kurýry, kteří si od obětí přijeli vyzvednout dohromady 1,5 milionu korun.
Varovné signály, které se v investičních podvodech opakují
Většina těchto podvodů začíná nevyžádaným telefonátem nebo zprávou o výnosu, zablokovaných penězích či kryptoměnovém účtu, o kterém člověk do té doby nevěděl. Následuje slib vysokého zhodnocení bez rizika a naléhání, ať se oběť rozhodne hned, aby neměla čas věc s nikým probrat. Když se před vyplacením údajného zisku objeví poplatek nebo „ověření“, jde o tentýž krok jako předautorizace v případu ze Svitavska. Požadavek na aplikaci pro vzdálený přístup znamená, že pachatel chce převzít kontrolu nad počítačem i nad bankovnictvím. Podezření mají vzbudit i rady, ať se oběť neobrací na banku, policii nebo rodinu, a komunikace, která probíhá jen přes WhatsApp, Telegram nebo Messenger.
Česká národní banka doporučuje ověřit si oprávnění investičního zprostředkovatele v seznamech regulovaných subjektů. Podvodníci běžně používají loga bank i samotné ČNB, takže známý název nebo logo na stránce o důvěryhodnosti nic nevypovídá.
Kdo už peníze odeslal, má se okamžitě obrátit na banku a zkusit platbu zastavit nebo reklamovat. Komunikaci s pachatelem je třeba ukončit, uschovat snímky obrazovky, zprávy a potvrzení o platbách a s nimi podat oznámení na policii. Rychlá reakce zvyšuje šanci škodu omezit. U investičních podvodů ale peníze často míří rovnou k pachatelům a jejich vrácení bývá velmi nejisté.