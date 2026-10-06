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Okna se rosí, i když větráte správně. Kapky vznikají při přesném rozdílu teplot. Pomůže miska se solí

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Kapky na skle se objeví, jakmile sklo vychladne pod rosný bod. Miska soli za šestnáct korun dokáže vlhko přibrzdit, pokud víte, kam ji postavit.
Okna se rosí, i když větráte správně. Kapky vznikají při přesném rozdílu teplot. Pomůže miska se solí

Okna se rosí, i když větráte správně. Kapky vznikají při přesném rozdílu teplot. Pomůže miska se solí

Zdroj: Pxhere
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 06.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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