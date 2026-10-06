Okna se rosí, i když větráte správně. Kapky vznikají při přesném rozdílu teplot. Pomůže miska se solí

Pátek večer, chalupa vymrzlá na osm stupňů, v kamnech praská první polínko a za hodinu je v kuchyni příjemně. Ráno ale po skle stékají potůčky a v dolním rohu rámu stojí malá louže. Tenhle výjev zná skoro každý, kdo jezdí na víkendy mimo město. Na vině je fyzika, konkrétně rosný bod, a k tomu chalupářský zvyk topit nárazově. Domácí rada s miskou soli na parapetu má reálný základ. Dohledali jsme, kolik toho sůl zvládne, kolik stojí oproti rýži, pohlcovačům a odvlhčovačům a proč samotná miska bez správného větracího režimu na suchá okna nestačí.
Rosný bod: proč se okna rosí, i když větráte správně
Vzduch v místnosti nese vodní páru. Čím je teplejší, tím víc jí unese. Když se dotkne chladného povrchu a ochladí se pod takzvaný rosný bod, přebytečná pára se vysráží do kapek. Podle technického výkladu na webu
Stavebnictví3000 leží při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 60 % rosný bod přibližně na 12,6 °C. Jakmile má vnitřní plocha skla nebo rámu méně, začne se orosovat.
Jedno univerzální číslo pro rozdíl teplot, při kterém se kapky objeví, proto neexistuje. Rozhoduje kombinace teploty vzduchu, jeho vlhkosti a teploty povrchu. Při nižší vlhkosti, kolem 50 %, se rosný bod posouvá níž a problém se stahuje hlavně do nejchladnějších míst. Typicky do dolních rohů a k dolní hraně zasklení, kde jsou tepelné mosty a vzduch proudí nejpomaleji.
Na chalupě se navíc sejde několik přitěžujících okolností najednou:
Vychladlé zdivo. Přes týden dům prochladne a po příjezdu se kamny nebo přímotopem rychle ohřeje jen vzduch. Sklo, ostění a parapety zůstávají studené ještě hodiny. Nárazový zdroj páry. Vaření, čaj, mokré boty, dech několika lidí v jedné místnosti. Překážky proudění. Závěs až k parapetu, květináče, nábytek přisunutý k obvodové zdi. Starší konstrukce. Jednoduchá skla, netěsné osazení a tepelné mosty kolem parapetů a šambrán.
Státní zdravotní ústav ve svém odborném stanovisku k plísním výslovně řadí mezi rizikové prostory málo užívané, málo vytápěné a nedostatečně větrané byty. Na víkendovou chalupu ten popis sedí téměř dokonale.
Miska se solí na parapetu: co kuchyňská sůl dokáže a kde končí
Sůl je hygroskopická, z okolního vzduchu přitahuje vodu. Když jí nasaje dost, vznikne solanka a sůl začne hrudkovat. Princip je ověřený, laboratoře nasycené solné roztoky dokonce používají k nastavení přesné vlhkosti v uzavřených nádobách. U obyčejného chloridu sodného se rovnovážná vlhkost nad nasyceným roztokem drží zhruba kolem 75 %, uvádí přehledová tabulka Engineering ToolBox.
Pro chalupáře z toho plyne praktický závěr. Miska soli účinně brzdí vlhko hlavně tehdy, když je vzduch hodně nasycený. Cíl, který ve svém průvodci doporučuje americká agentura pro ochranu životního prostředí
EPA, tedy udržet vnitřní vlhkost pod 60 %, ideálně mezi 30 a 50 %, obyčejná sůl sama nedosáhne. Podle nás tak sůl funguje jako rychlá chalupářská brzda, levný první krok, který pomůže v komoře, malém pokoji nebo přímo u nejhůř rosícího okna.
Kam ji dát a kolik nasypat? Odborné dávkování pro domácí misku jsme nenašli, takže vycházíme z praxe:
Umístění: k nejproblematičtějšímu oknu, do komory nebo malé místnosti, tam, kde k misce proudí vzduch. Mimo dosah dětí a zvířat. Množství: začněte několika hrstmi v široké mělké misce, protože větší plocha víc pracuje. Výměna: jakmile sůl ztvrdne do hrud nebo se na dně objeví solanka, vysušte ji v troubě, případně vyměňte. Pozor na povrchy: solanka je korozivní a na neošetřeném dřevě nebo kovovém kování zanechává mapy. Pod misku patří podložka.
Komerční pasivní pohlcovače sázejí na silnější látku. Například technický list přípravku Ceresit Stop Humidity Aero 360° uvádí tabletu z chloridu vápenatého pro místnost o ploše 10 m², první kapky do šesti hodin a výdrž až dva měsíce. Rýže vlhkost také trochu pojme, ale její fyzikální mechanismus je doložený hůř než u soli a po navlhnutí může zapáchat.
Kolik stojí sůl, rýže, pohlcovač, odvlhčovač a dřevěné okenice
Orientační ceny z českých obchodů ukazují, jak velký skok dělí kuchyňský trik od přístroje:
Řešení Orientační cena Co čekat Kuchyňská sůl, 1 kg 15,90 Kč levná lokální pomoc, rovnováha kolem 75 % vlhkosti Rýže dlouhozrnná, 1 kg 34,90 Kč dražší a slabší než sůl Pasivní pohlcovač Ceresit Aero 360° od 227 Kč chlorid vápenatý, místnost 10 m², až 2 měsíce Malý elektrický odvlhčovač od 1 399 Kč kolem 0,9 l vody za den Výkonnější odvlhčovač cca 4 399 až 6 599 Kč 16 až 20 l za den Kovaný pant na okenici cca 411 až 878 Kč za kus údržba a repase Zakázkové dubové okno s okenicí 18 600 až 38 950 Kč za kus historizující řemeslná práce
Sůl tedy vyhrává cenou s velkým náskokem, rýže vychází dvakrát dráž a pohlcuje méně. Elektrický odvlhčovač stojí řádově víc, zato dokáže za den vytáhnout ze vzduchu až dvacet litrů vody, takže pracuje v úplně jiné výkonnostní lize.
Okenice stojí za zmínku zvlášť. Na staré chalupě chrání sklo před nejtvrdším mrazem a Národní památkový ústav u historických staveb doporučuje hodnotné prvky jako okenice, panty a kování spíš opravovat než měnit. Řemeslně vyráběná dřevěná okna považuje za vhodnější než plastové napodobeniny. Kování přijde na stovky korun za kus, zakázková práce na desítky tisíc. Položkový rozpočet z Registru smluv uvádí dubová okna s masivní svlakovou okenicí, lazurou a kovářskou prací za 18 600 až 38 950 Kč za kus.
Větrání, topení a vlhkoměr: chalupářský režim proti kapkám
Skutečně suchá okna nevzniknou z jedné misky, potřebují zavedený režim. Velux ve svých radách doporučuje čtyřikrát denně naplno otevřít okna na pět až deset minut, nejlépe protilehlá, aby vznikl průvan. Krátce a intenzivně. Dlouhé pootevření ve ventilační poloze v mrazu jen ochlazuje ostění a parapet, takže kapky se pak srážejí ještě ochotněji.
K tomu pár návyků, které podle britské organizace Energy Saving Trust i českého SZÚ ubírají vlhkosti nejvíc:
Vařte s pokličkou a po vaření nebo sprše nechte odtah či otevřené okno běžet aspoň čtvrt hodiny. Prádlo nesušte v obytné místnosti, ideálně venku nebo v dobře větraném prostoru. Odsuňte nábytek od obvodových zdí a nenechávejte závěsy viset přes radiátor a parapet. Omezte květiny na parapetu. Často zalévané rostliny jsou malé zvlhčovače. Vlhké dřevo do kamen skladujte venku nebo v kůlně, v interiéru se z něj odpařuje voda. Ráno setřete vodu ze skel. Ocet ve vodě poslouží jako čisticí přísada, prevenci rosení ale zajistí hlavně suchý povrch.
Na chalupě hraje zásadní roli tempo vytápění. Když se vzduch ohřeje skokově, unese hodně páry, a ta se pak sráží na skle, které ještě nestihlo zteplat. Plynulejší náběh, případně temperování na nízkou teplotu i během nepřítomnosti, drží skla i zdi nad rosným bodem.
Do výbavy patří i jednoduchý vlhkoměr za pár stovek. Měřte ráno, večer, po vaření a hned po příjezdu. Ukazuje-li opakovaně přes 60 %, je čas přitvrdit. Kapky na oknech totiž nejsou jen kosmetická vada: SZÚ považuje vlhkost na površích za základní podmínku růstu plísní, které souvisejí s respiračními obtížemi, alergiemi a astmatem. Energy Saving Trust k tomu přidává zatuchlý pach, odlupující se nátěry a poškozené dřevo, tedy přesně ty rámy, okenice a parapety, kvůli kterým má stará chalupa své kouzlo.
Stará dřevěná, nebo nová těsná okna: která se rosí víc
Kapky se objevují v obou případech, každé ovšem z jiného důvodu. Starší jednoduchá okna mají studené sklo a rámy, takže rosný bod podkročí snadno. Moderní izolační okna naopak drží teplo, ale utěsní dům natolik, že zmizí dřívější samovolná výměna vzduchu spárami. Velux upozorňuje, že nové a rekonstruované budovy jsou se zavřenými okny a dveřmi téměř vzduchotěsné a vlhkost z dýchání, vaření a sprchování v nich zůstává.
Kdo na chalupě vyměnil okna a ponechal starý způsob větrání, může mít paradoxně vlhčeji než dřív. Za podezřelé považujte rosení mezi skly izolačního dvojskla, zatékání po dešti nebo mokré ostění jen u jednoho okna při normální vlhkosti. To už ukazuje spíš na vadu konstrukce nebo osazení.
Miska se solí na parapetu tak zůstává dobrým začátkem, třeba vedle vlhkoměru, jehož ručička se po prvním víkendu poctivého větrání posune o pár dílků dolů. K ránu se suchým sklem a výhledem na zasněženou zahradu ale vede hlavně trpělivé topení a pět minut průvanu několikrát denně.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková