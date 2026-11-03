Okna bez jediné šmouhy zajistí 3 osvědčené přípravky. Profesionální uklízečka prozradila své tajemství

Domácí čistič oken poskytuje levnější a ekologickou alternativu k chemickým čisticím prostředkům. Naučte se, jak si ho vyrobit doma s pomocí jednoduchých receptů.
Vyčistěte sklo přírodními materiály, které pravděpodobně již máte ve spíži. Šmouhy a otisky prstů na oknech a zrcadlech nemají šanci. Domácí čistič oken má mnoho výhod oproti komerčním přípravkům z obchodů. Jeho výroba je poměrně levná, je šetrný k životnímu prostředí a recept si můžete upravit podle potřeby. Navíc máte naprostou kontrolu nad poměrem přísad. Zde jsou 3 jednoduché recepty, jak si domácí čistič oken připravit.
Metoda 1: Základní recept na domácí čistič oken
Většina domácích čističů skla používá jako základ vodu. Místo vody z kohoutku se však doporučuje používat vodu destilovanou. Je čistší, trvanlivější a je u ní méně pravděpodobné, že za sebou zanechá skvrny nebo stopy. Zde je základní recept na výrobu domácího čističe oken, jenž můžete snadno upravit pomocí oblíbeného esenciálního oleje.
- 2 šálky destilované vody,
- 1/2 šálku octa,
- 10 kapek esenciálního oleje.
Smíchejte všechny ingredience v lahvičce s rozprašovačem a mírně protřepejte. Velkým oblíbencem mezi esenciálními oleji je citrón pro jeho čistou svěží vůni, ale můžete použít esenciální olej dle vlastního výběru.
Metoda 2: Alkoholový čistič oken
Přidání lihu do tohoto receptu napomáhá rychlému odpařování roztoku na skleněném povrchu, čímž se snižuje možnost zanechání skvrn. Nezapomínejte, že líh je vysoce hořlavý, takže tento domácí čistič oken vždy udržujte na bezpečném místě a mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- 1 šálek destilované vody,
- 2–3 polévkové lžíce bílého octa,
- 1/4 šálku lihu.
Přidejte líh a ocet do rozprašovače a poté ho naplňte destilovanou vodou. Pevně zajistěte víko a důkladně protřepejte. Pro dosažení nejlepších výsledků se ujistěte, že na použitém octu je napsáno „vyrobeno z obilí“.
Metoda 3: Čisticí prostředek na nádobí pro čištění skla
Čisticí prostředek na nádobí poskytuje jednoduchý a účinný přípravek na čištění skleněných povrchů. Stačí ho jen malé množství, aby fungoval.
- ½ l horké vody,
- několik kapek jemného prostředku na mytí nádobí.
Smíchejte vodu a prostředek na mytí nádobí ve velkém kbelíku. Pro povrch bez šmouh použijte destilovanou vodu.
Vždy zvolte novou, čistou lahvičku
Nezapomeňte pro svůj domácí čistič skla zvolit novou, čistou lahvičku s rozprašovačem. Staré lahve mohou obsahovat zbytky chemikálií, které by mohly způsobit reakci. Měli byste ji také odpovídajícím způsobem označit. Na mramor, žulu, břidlici, dlaždice nebo pevné povrchy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující ocet, které by mohly materiál poškodit. U ostatních čističů vždy nejprve vyzkoušejte malé množství prostředku na jednom místě, abyste se ujistili, že povrch nepoškodí.
Zdroj: BHG
The post Okna už nikdy nebudete mýt jinak. Uklízečka se podělila o 3 geniální přípravky, díky kterým se navždy zbavíte šmouh appeared first on BydlímeÚtulně.cz.