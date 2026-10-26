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Oklahoma City ztichlo. Jalena Williamse odvezli na nosítkách, spoluhráči jen těžko skrývali emoce

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Oklahoma City Thunder porazili Los Angeles Clippers 108:101, jenže výsledek zápasu rychle ustoupil do pozadí. Hvězdný Jalen Williams při útočné akci v posledních minutách nešťastně dopadl na levou nohu a zdravotníci ho museli odvézt z palubovky na nosítkách. Při odjezdu ukázal fanouškům oba palce nahoru, zatímco Shai Gilgeous-Alexander po utkání těžko hledal slova. Klub zatím nezveřejnil přesnou diagnózu.
Oklahoma City ztichlo. Jalena Williamse odvezli na nosítkách, spoluhráči jen těžko skrývali emoce

Oklahoma City ztichlo. Jalena Williamse odvezli na nosítkách, spoluhráči jen těžko skrývali emoce

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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