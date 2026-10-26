Oklahoma City ztichlo. Jalena Williamse odvezli na nosítkách, spoluhráči jen těžko skrývali emoce

Do konce zápasu proti Clippers zbývala minuta a čtrnáct sekund. Oklahoma City mířilo k dalšímu vítězství, když se Jalen Williams vydal do zakončení pod košem. Při kontaktu se soupeřem však dopadl nešťastně na levou nohu a okamžitě bylo zřejmé, že nejde o obyčejný pád, po kterém se hráč zvedne a pokračuje.
Zdravotníci přiběhli přímo na palubovku. Hra byla několik minut přerušená, hráči obou týmů sledovali situaci s obavami a Williamse nakonec z haly odváželi na nosítkách. Publikum místo obvyklého závěrečného hluku začalo skandovat jeho přezdívku „J-Dub“. Basketbalista jim při odjezdu ukázal oba palce nahoru.
Vítězství, které nikdo nedokázal pořádně slavit
Thunder nakonec vyhráli 108:101 a sezonu zahájili třemi vítězstvími. Shai Gilgeous-Alexander nastřílel 34 bodů, Ajay Mitchell přidal osmnáct a Isaiah Hartenstein zaznamenal dvanáct bodů a dvanáct doskoků.
Normálně by se mluvilo o tom, jak úspěšně Oklahoma City zvládlo závěrečné minuty a jak dokázalo trestat ztráty soupeře. Clippers přišli o míč šestadvacetkrát a Thunder z jejich chyb vytěžili významnou část bodů. Místo taktického rozboru však po zápase převládalo jediné téma.
Gilgeous-Alexander byl při televizním rozhovoru viditelně otřesený. Svému spoluhráči přál především zdraví a zdůrazňoval, jak důležitý je pro celou kabinu. Trenér Mark Daigneault rovněž přiznal, že mužstvo situaci těžce nese.
Zdravotní stav zůstává otevřený
Podstatné je, co v tuto chvíli skutečně víme. Williams utrpěl zranění levé dolní končetiny a kvůli jeho závažnosti nemohl opustit palubovku po svých. Klub však bezprostředně po utkání neoznámil konkrétní diagnózu ani předpokládanou dobu absence. Trenér avizoval další informace až po následném lékařském posouzení.
Na sociálních sítích se po podobných situacích rychle šíří odhady podle obrazových záběrů. Ty ale nejsou lékařským vyšetřením a mohou být zavádějící. Pro Thunder je teď důležitější zjistit skutečný rozsah zranění než předem stanovovat, zda půjde o týdny nebo měsíce.
Williams už v minulé sezoně chyběl v řadě utkání kvůli zdravotním problémům. Pro tým, který staví své ambice na kvalitě několika klíčových hráčů a jejich souhře, je možnost další delší absence znepokojivá. Ještě během stejného večera navíc museli řešit zdravotní komplikace Casona Wallace a Jaylina Williamse.
Oklahoma City může mít radost ze třetího vítězství, jenže pondělní ráno pro něj začíná jinou otázkou než tím, koho porazí příště. Hráči chtějí vědět, jak je na tom jejich spoluhráč. A teprve potom bude možné mluvit o tom, jak moc se bez něj případně musí změnit basketbal Thunder.
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Zdroje: Vše o sportu [1], NBA.com / Associated Press – Thunder lose Jalen Williams to serious lower leg injury [2], Reuters – Thunder outlast Clippers, trio of key players exit with injuries [3], Sportsnet – Thunder's Jalen Williams stretchered off against Clippers [4].