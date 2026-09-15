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Okamura se nechce hádat. Jen Pavel je křivák, Kupka prolhaný amatér a vláda byla ukrajinská

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Tomio Okamura má o nechuti hádat se prapodivnou představu.
Tomio Okamura v pořadu České televize 14. září 2026, ZDROJ: Česká televize / se svolením

Tomio Okamura v pořadu České televize 14. září 2026, ZDROJ: Česká televize / se svolením

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