Ohnivý kuře se původně mělo jmenovat úplně jinak. Prima radši změnila název těsně před premiérou

Gastronomický seriál Ohnivý kuře z roku 2016 se původně neměl jmenovat podle pikantního drůbežího masa. Televize Prima projekt připravovala pod názvem Opilý kuře a počítala s lednovou premiérou. Tvůrci následně jméno změnili a první díl zamířil na obrazovky až v březnu.
Kuchaři s dluhy a skutečná rodina před kamerou
Kuchaři Mike a Burák opouštějí brány vězení s cílem začít nový život. V městečku Janovy Lázně se chystají provozovat zděděnou hospodu po strýci. Na místě však zjistí, že budova je naprostá ruina, ve které se nedá vařit. Situaci jim navíc ztěžuje silná místní konkurence zavedených podniků, vznikající dluhy a nutný dohled probačního pracovníka.
Hlavního hrdinu Mika ztvárnil Jakub Prachař. Roli jeho seriálové matky Zuzany Benešové obsadila produkce Danou Batulkovou. Obě herecké tváře k sobě mají úzký vztah i mimo kamery, herečka je Prachařovou matkou rovněž ve skutečném životě.
Herci vaření pouze předstírali
Přestože se děj točí kolem profesionální gastronomie, hlavní hvězdy u plotny reálně nepracovaly. Jakub Prachař ani Vilma Cibulková v roli šéfkuchařky Johany Němcové pokrmy ve skutečnosti nepřipravovali. Jídla na place chystali zkušení kuchaři a herci před objektivy pouze předstírali manipulaci s rekvizitami. Profesionální pohyby v kuchyni je učil Zdeněk Pohlreich.
Všechny televizní pokrmy vymyslel Ivan Vodochodský, který pro seriál sestavil přesně 204 receptů. Diváci je po odvysílání nacházeli vypsané v závěrečných titulcích každé epizody. Během natáčení fungovalo v ateliérech dvanáct plně vybavených kuchyní a při kuchařských scénách byli vždy přítomni odborní poradci.
Hotel Grand našel sídlo ve školní jídelně
Filmaři pro natáčení exteriérů zvolili středočeské Benátky nad Jizerou. Řada využitých budov ovšem plní v reálném provozu zcela jinou funkci. Seriálový luxusní Hotel Grand filmaři umístili do prostor, kde funguje jídelna místní základní školy. Pokud televizní obyvatelé města míří do hospody U Slepičků, jdou si herci ve skutečnosti pro zákusky do místní cukrárny. Asijská večerka a bistro zase slouží v reálném životě jako prodejna kebabu.
Většina vnitřních prostor, jako je byt Jardy Slepičky v podání Michala Suchánka nebo interiér Steak Housu, stála v ateliérech v pražských Holešovicích. Zde produkce obsadila prostory, kde dříve vznikal seriál Gympl s (r)učením omezeným. Část dekorací a chodeb ze staršího projektu použili filmaři pro seriál znovu.
Americká inspirace a stovky falešných tetování
Příběhová linka studentky Kláry nese prvky amerického seriálu Gilmorova děvčata z roku 2000. Česká produkce využila motiv bohatého pána, který platí vnučce drahou školu odměnou za pravidelné společné večeře. Podobný je i osud Klářiny matky pocházející z rozhádané zámožné rodiny. Klára ze středočeského městečka se zamiluje do kuchaře s vlastní restaurací a postava Lorelai v americké předloze rovněž prožívala vztah s majitelem bistra.
Zázemí českého projektu vyžadovalo obrovské množství materiálu. Během dvou let se na výrobě podílelo zhruba 390 členů štábu a padlo 35 088 klapek. Maskéři museli oběma kuchařům průběžně aplikovat 503 falešných tetování. Značná byla i spotřeba skutečného jídla na place, kdy tvůrci využili 835 dortů, 4 130 chlebíčků a vytočili 255 sudů nealkoholického piva.
Stanice Prima nakonec odvysílala celkem 204 dílů. Průměrná sledovanost jednoho večera dosahovala na 850 000 diváků. Kompletní stopáž všech dílů tvoří 11 628 minut vysílacího času. Pokud by divák chtěl zhlédnout celý seriál v kuse bez jediné přestávky, strávil by před obrazovkou celých osm dnů.
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