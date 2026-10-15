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Oheň se řítil jako bouře a lidé utíkali do vlaků. Hinckley shořelo během pár hodin

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Nejméně 418 mrtvých, přes 1 036 km² (400 čtverečních mil) spálené země a město srovnané se zemí během jediného odpoledne. Hinckley v Minnesotě se 1. září 1894 stalo dějištěm jedné z nejsmrtelnějších požárních katastrof v amerických dějinách.
Oheň se řítil jako bouře a lidé utíkali do vlaků. Hinckley shořelo během pár hodin

Oheň se řítil jako bouře a lidé utíkali do vlaků. Hinckley shořelo během pár hodin

Zdroj: Foto: Picryl
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 06:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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