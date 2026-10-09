Oheň na palubě Charles de Gaulle: Francie nemá žádnou náhradní letadlovou loď a nástupce má dorazit až v roce 2038

Na Charles de Gaulle se alarm rozezněl krátce před půl dvanáctou v technické místnosti vedle hangáru. Loď kotvila u nábřeží Milhaud 6 přímo v hlavní francouzské námořní základně v Toulonu. Hořící prostor měl podle prefektury departementu Var méně než deset metrů čtverečních. Ve 12:35 měli hasiči oheň lokalizovaný a ve 13:50 definitivně uhašený, celý zásah se tedy vešel do necelých dvou a půl hodin.
Práce za horka stojí za 30 procenty průmyslových požárů
Podle prvních zjištění specializovaného serveru Opex360 souvisel požár pravděpodobně s pracemi za horka, tedy s řezáním nebo pálením kovu hořákem. Při údržbě jde o standardní úkon. Francouzský institut INRS dlouhodobě upozorňuje, že práce za horka stojí přibližně za 30 procenty všech průmyslových požárů. Vojenská loď s jaderným pohonem je v doku vystavená stejnému konvenčnímu riziku jako kterýkoli průmyslový provoz.
Charles de Gaulle pohánějí dva jaderné reaktory, a proto spojení „požár na jaderné letadlové lodi“ vyvolává obavy, které tento případ nepotvrdil. Technická místnost u hangáru s reaktory nijak nesouvisí a prefektura výslovně uvedla nulový dopad na jaderné instalace. Bezpečnost námořních reaktorů ve Francii hlídá zvláštní systém dohledu. Průběžně ji vyhodnocuje institut IRSN společně s delegátem pro jadernou bezpečnost obrany.
Jak dopadl požár na americké letadlové lodi Gerald R. Ford
V březnu 2026 hořelo na USS Gerald R. Ford v Rudém moři. Oheň vypukl v prádelně a protipožární zásah trval několik hodin. Jednoho člena posádky museli zdravotnicky evakuovat a přes dvě stě námořníků mělo příznaky po vdechnutí kouře. Loď potom zamířila na opravy na Krétu.
Toulonský požár byl proti tomu řádově menší. Nikdo nebyl zraněn, konstrukce lodi zůstala bez poškození a Charles de Gaulle nemusela nikam odplouvat. Závažnější rozdíl leží jinde. Spojené státy provozují jedenáct letadlových lodí a plánují dvanáctou, takže jim během opravy Fordu zbývá deset dalších. Francie provozuje jednu.
Než dorazí nástupce, zmizí loď ze služby ještě na osmnáct měsíců
Po vyřazení starších lodí Foch a Clemenceau zůstala Charles de Gaulle jedinou aktivní francouzskou letadlovou lodí. Zpráva francouzského Národního shromáždění otevřeně uvádí, že s jedinou lodí je tato schopnost reálně k dispozici jen 65 až 70 procent času. Zbytek spotřebují údržby, výcvik posádek a přesuny. V přepočtu to dělá zhruba čtyři měsíce v roce, kdy Francie letadlovou loď nasadit nemůže.
Charles de Gaulle se 11. července vrátila do Toulonu ze 166 dní dlouhého nasazení ve východním Středomoří, kde reagovala na blízkovýchodní krizi. Od konce srpna stojí v plánované údržbě, která má skončit začátkem prosince. Nasaditelnou letadlovou loď tak Francie neměla už před požárem a oheň mohl výpadek nanejvýš prodloužit. Žádné zpoždění harmonogramu zatím oznámeno nebylo.
Další dlouhá přestávka je už v plánu. V letech 2027 a 2028 čeká loď třetí a poslední velký technický servis, který potrvá přibližně osmnáct měsíců.
France Libre: 310 metrů, dva reaktory a dodání v roce 2038
V březnu 2026 představil prezident Macron v loděnici Naval Group v Nantes-Indret jméno budoucí letadlové lodi: France Libre. Má měřit 310 metrů a vytlačit kolem 80 000 tun. Dostane dva jaderné reaktory a nativně digitální architekturu. Charles de Gaulle má necelých 41 000 tun, nová loď tedy bude téměř dvakrát těžší.
Cílový termín dodání je rok 2038 a investice se blíží 10 miliardám eur, v přepočtu zhruba 250 miliardám korun. Do té doby musí Charles de Gaulle zvládnout všechno sama, včetně osmnáctiměsíčního servisu, během něhož bude Francie bez letadlové lodi souvisle déle než rok. Dvanáct let s jediným trupem je pro zemi s ambicí být námořní mocností dlouhá doba.
Na evropskou bezpečnost nemá říjnový požár bezprostřední dopad, protože loď byla mimo službu tak jako tak. V krizových oblastech Francie ponechala fregaty, minolovce i hlídkové letouny. Plánovaná údržba Charles de Gaulle má skončit začátkem prosince.