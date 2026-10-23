„Odsud odjíždím otrávenej." Návrat Pohlreicha do plzeňského Saloonu dopadne špatně a padnou i sprostá slova

Ano, šéfe!, FOTO: Distr. FTV Prima Ano, šéfe!, FOTO: Distr. FTV Prima Ano, šéfe!, FOTO: Distr. FTV Prima Ano, šéfe!, FOTO: Distr. FTV Prima Ano, šéfe!, FOTO: Distr. FTV Prima Ano, šéfe!, FOTO: Distr. FTV Prima Ano, šéfe!, FOTO: Distr. FTV Prima Ano, šéfe!, FOTO: Distr. FTV Prima
Návrat Zdeňka Pohlreicha s Ano, šéfe! do plzeňského podniku ACW Saloon nabral velmi nečekaný směr. Místo radosti ze zlepšeného menu narazil obávaný šéfkuchař na nepříjemné personální spory a mlžení před televizními kamerami. Původně nadějná záchrana westernové restaurace nakonec skončila hořkým zklamáním pro obě zúčastněné strany. Nadějný start a nové vybavení
Při své první návštěvě objevil televizní hodnotitel restauraci s velkými technologickými nedostatky a velmi podivným jídelníčkem. Nabídka obsahovala překombinované pokrmy a kuchyně fungovala z velké části díky obyčejnému domácímu sporáku. Pohlreich tehdy celému týmu daroval profesionální vybavení a poradil personálu návrat k poctivé a jednoduché gastronomii. Majitelé Zuzana Kalousová a její manžel dostali obrovskou šanci postavit svůj upadající podnik znovu na nohy a přilákat ztracené zákazníky.
Překvapivý e-mail a nepříjemné tajnosti
Kontrolní návštěva ovšem odstartovala s velkými rozpaky. Těsně před příjezdem obdržel televizní šéf zprávu o vyhazovu místního kuchaře Zdeňka prostřednictvím zprávy z mobilního telefonu. Po vstupu do saloonu přesto zhodnotil interiér pozitivně. „Tady to vypadá nějak líp, přívětivěji, ale jdeme,“ poznamenal při příchodu do lokálu.
Majitelka podniku následně tvrdila, že chybějící zaměstnanec odjel na vodu a vaření převzal její muž. Celý tým dokonce poslal nepřítomnému kolegovi vzkaz přes obrazovku. Zkušený gastronom měl o celé situaci své vlastní přesné informace. „Mám z toho v hlavě pěknej guláš. Někdo tady kecá,“ okomentoval vzniklé absurdní divadlo.
Chutné jídlo a zkažená nálada
Samotná ochutnávka přitom dopadla nad očekávání dobře. Upravený jídelní lístek působil velmi čistě a srozumitelně. „Takhle by to mohlo stačit,“ pochválil kuchař zredukovanou nabídku po objednání obyčejné vody. K předloženým pokrmům neměl žádné zásadní výhrady a uznal velký pokrok. „Žádná stížnost zatím. Je to vydatné, není tedy důvod mít stížnost na velikost porcí,“ popsal své dojmy od stolu. Dobrý pocit z jídla brzy zcela zastínila chladná realita. Do restaurace totiž nečekaně dorazil vyhozený člen personálu osobně vrátit klíče od hospody.
Dusno na place a konečný verdikt
Následná konfrontace s provozovateli přinesla mimořádně napjatou atmosféru. „Nemám ambici cpát se do vašich personálních věcí, které máte mezi sebou, mrzí mě na tom ale jedna věc. Snažil jsem se, abyste se někam pohnuli, a vy mě najednou lakujete. Já se s tím vypořádám, ale moc hezká věc to není,“ řekl zklamaný šéfkuchař.
Celá záležitost ho zcela otrávila. „To bych radši kopal křen. Děláš na tom, nikdo neví, co se stalo, a to celé se rozplizne ve sra*kách. Ať to dopadne, jak to dopadne, zůstane tomu zku*vená pachuť,“ povzdechl si nahlas. Saloon nakonec vytouženou hvězdu nezískal. „Jen bych řekl, že odsud odjíždím otrávenej a nedokážu vám k tomu říct nic víc,“ uzavřel své celkové hodnocení.
Reakce majitelky a pohled do budoucna
Zuzana Kalousová vnímá celou situaci z odlišného úhlu a rozhodnutí televizní hvězdy považuje za nespravedlivé. „Vaření se Zdeňkem Pohlreichem byla pecka, jen to závěrečné hodnocení bylo nešťastné,“ uvedla s odstupem času. Podle jejích slov by se podobné interní problémy neměly vůbec řešit před zapnutými kamerami. „Takže to, že jsme hvězdu nedostali, považuji za nefér vůči celému týmu. Nechci už ale zabíhat do detailů, každý zúčastněný ví, o co šlo,“ dodala k celému incidentu. Plzeňský westernový bar funguje dál a spoléhá se na vlastní síly. „My jedeme dál a vy přijďte ochutnat, jak nám to jde,“ pozvala na závěr nové hosty.
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