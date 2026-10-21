Odolná mastnota v kuchyni nemusí znamenat hodiny drhnutí. Poradí si s ní běžné prostředky, které jsou vždy po ruce

Častou nepříjemností je utváření velkého množství špíny a mastnoty v kuchyni. Mastnota se nejčastěji usazuje na kuchyňských skříňkách, na lince a na podlaze. Můžete ji však snadno odstranit.
Kuchyně je místnost, ve které se za celý den vystřídá několik osob, připravuje se zde jídlo a jedná se o část domácnosti, kde se bakteriím, mastnotě a špíně daří.
Většina lidí se snaží svou kuchyň udržovat čistou, ale ne vždy to vyjde dokonale. Pokud byste se rádi zbavili mastnoty z kuchyňských skříněk, podívejte se na několik účinných triků. Odstranění mastnoty z kuchyňských skříněk
K tomu, abyste se zbavili mastného filmu nebo fleků na kuchyňském nábytku, nepotřebujete žádné speciální přípravky. Stačí využít několik produktů, které máte doma. Jako první metodu
vyzkoušejte prostředek na mytí nádobí společně s bílým octem. Mycí prostředek na nádobí bývá šetrný a jelikož dokáže odstranit mastnotu z nádobí, poradí si i se skříňkami. Ocet je dalším prostředkem, jenž vám pomůže se špínou a zamaštěným nábytkem. Fotografie: Pixabay
Jednoduše si vezměte 2 polévkové lžíce prostředku na mytí nádobí. Ty smíchejte s 500 ml horké vody a 250 ml bílého octa. Všechny tyto tekutiny smíchejte například v kýblu a do něj ponořte houbičku nebo hadr.
S tímto přípravkem můžete vydrhnout všechen nábytek, který se vám bude zdát zamaštěný. Následně vše opláchněte hadříkem/houbičkou s čistou vodou. Jestliže vám nepůjdou vyčistit některá těžko přístupná místa, použijte starý kartáček na zuby.
Mýdlo Marseille účinně odstraní mastnotu
V dnešní době mají lidé na výběr mnoho stylů, v nichž může být jejich kuchyně zařízena. Jestliže máte doma kuchyňský
nábytek dřevěný, musíte tento materiál očišťovat a pečovat o něj trochu jemněji. K očištění dřevěného nábytku v kuchyni vám pomůže marseillské mýdlo. Vezměte si jednu lžíci tekutého mýdla a smíchejte ji s teplou vodou. Touto mýdlovou vodou poté očistěte veškeré nečistoty, které na skříňkách a jiných místech naleznete. Nakonec vše očistěte hadříkem s čistou vodou. Čištění lakovaných skříněk v kuchyni
Majitelé lakovaných skříněk se mohou obávat toho, že při jejich čištění by je mohli poškrábat nebo jinak znehodnotit. Naštěstí existuje trik na šetrné čištění lakovaných skříněk.
Budete k tomu potřebovat lněný olej, terpentýn a mouku. Tyto 3 přísady smíchejte a namočte do nich houbičku. S tímto přípravkem můžete následně očistit kuchyňské skříňky, aniž byste na nich zničili lakování. Fotografie: Freepik S jablečným octem na všechny nečistoty
Díky jablečnému octu můžete doma vyčistit téměř jakékoliv nečistoty. Na mastnotu, jež se nachází na kuchyňském nábytku, je také účinný. Stačí si vytvořit přípravek a můžete začít uklízet. Do hrnce si
dejte dva stejné dílky jablečného octu a 2 dílky vody. Vše přiveďte k varu a následně nechte vychladnout. Až bude voda studená, můžete do ní namočit houbičku nebo hadřík a začít čistit nábytek/skříňky. Po dočištění nezapomeňte na to, že všechen nábytek je potřeba otřít houbičkou s čistou vodou.
Zdroj: Goodhousekeeping
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Mastnota v kuchyni je pěkný oříšek. Zatočí s ní obyčejné prostředky, které máte běžně po ruce appeared first on BydlímeÚtulně.cz.