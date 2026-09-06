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Odolná koupelnová plíseň nemusí přežívat navždy. Překvapivě snadný postup ji odstraní i z dlouhodobě zanesených míst

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Plíseň se ráda drží ve vlhku na místech, kde není dostatek světla. V koupelně má často ideální podmínky pro svůj výskyt. Naštěstí se jí můžete jednoduše zbavit.
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Zdroj: Fotografie: Couch-scratching-cats / Creative Commons / Public domain
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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