Odmítl 12 milionů za zápas s Tysonem, zůstal věrný Kubě. Dnes legendární boxer hledá jídlo v kontejnerech

Záběr trvá pár vteřin. Muž se probírá odpadky na ulici a na otázku, co dělá, odpoví, že si shání jídlo. Teprve potom divákovi dojde, že na obrazovce je Félix Savón, devětapadesátiletý Kubánec, boxer těžké váhy do 91 kg a trojnásobný olympijský vítěz. Záznam se šíří od 12. října 2026 a kubánská média u něj hned přidala výhradu. Co z toho záběru jde skutečně doložit, se ukázalo až po porovnání kubánských zdrojů.
Pár vteřin záběru, které kolují po kubánských webech
Video se na veřejnost dostalo z facebookového profilu BoxeoCubano a téhož dne ho převzaly kubánské weby. Redakce MMAmag porovnala, jak záběry popisují
CubitaNOW a El Vigía de Cuba, oba z 12. října 2026. CubitaNOW píše, že na snímcích je zřejmě Savón, a výslovně varuje před závěrem, že sbírá odpadky z hladu, žije v nouzi nebo že ho opustily úřady. Místo, datum pořízení a okolnosti scény podle webu zůstávají bez nezávislého ověření.
Felix Savon, recojiendo comida en la basura!!! @DiazCanelB @rancanoglenda7 @Yuleysi56148128 @cubanolibre48 @YamilaHija @MiliIves @MarioJPenton @MaElviraSalazar @elieceravila_ @RosaMariaPaya @UNICEFCuba @ONU_es @OEA_oficial @OMS_Ofic @SecRubio @MarioDB #Cuba https://t.co/KS982UKb0n— EL DESTERRADO (@ELDESTERRADOO)
October 12, 2026
El Vigía de Cuba v textu Lázara Bruzona rámuje záběry jinak: jako otázku, jak kubánský systém zachází s bývalými sportovními ikonami, když přestanou být užitečné.
Periódico de Cuba uvádí Savónovu odpověď slovy „Sbírám jídlo“. Citace je převzatá z kubánských médií. Databáze Olympedia Savónovi připisuje zlato z Barcelony 1992, Atlanty 1996 a Sydney 2000 a šest titulů mistra světa; často uváděná amatérská bilance 362-21 se v jejím profilu neobjevuje.
Aby bylo jasné, jak prudký ten kontrast je, stačí jedno číslo z rozhovoru, který Savón poskytl ESPN v roce 2015.
Co podle svých slov odmítl, než se ocitl u popelnice
V rozhovoru Salvadora Rodrígueze pro sportovní stanici
ESPN z 10. dubna 2015 Savón tvrdil, že mu nabídli 10 milionů dolarů za zápas s Mikem Tysonem, po Atlantě 1996 dalších 12 milionů za Evandera Holyfielda a 15 milionů za Michaela Bennetta. Své rozhodnutí tam shrnul slovy, že zůstal „pevný ve věci svého lidu“. Částky, které v rozhovoru uvedl, redakce MMAmag přepočítala kurzem České národní banky platným k 13. říjnu 2026.
Nabídka na zápas s Částka v amerických dolarech Přepočet kurzem 21,809 Kč za dolar Mike Tyson 10 000 000 218,1 milionu Kč Evander Holyfield 12 000 000 261,7 milionu Kč Michael Bennett 15 000 000 327,1 milionu Kč
Jde o nominální přepočet k jednomu dni, ne o vyjádření toho, co se za ty peníze dalo pořídit v devadesátých letech.
Mezi tím rozhovorem a videem z popelnice je ale ještě jedna kapitola, kterou kubánská státní média nikdy pořádně nepopsala.
Šest let, o kterých se na Kubě mlčelo
Ze zprávy serveru
elTOQUE z 31. ledna 2025, do které redakce MMAmag nahlédla, plyne, že Savón byl odsouzen v roce 2018 v souvislosti se sexuálním deliktem vůči nezletilé osobě a od konce roku 2024 je podmíněně na svobodě. Týž text uvádí, že proces ani výši trestu oficiální kubánská média nezveřejnila. Právní kvalifikace tedy veřejná není; v roce 2018 platil na Kubě trestní zákoník Ley No. 62 z roku 1989, který nahradil až zákon č. 151 z 15. května 2022. Konkrétní popisy skutku, které kolují na kubánských webech, tenhle článek nepřebírá.
Časová osa je přitom výmluvná sama o sobě. V dubnu 2015 mluvil Savón hrdě o věrnosti své zemi. V roce 2018 přišlo odsouzení, na konci roku 2024 podmíněné propuštění a v říjnu 2026 záběr u kontejneru.
Zlatá medaile, která se nedá směnit
Proč muž se třemi olympijskými zlaty nemá ani korunu z profesionálního ringu? Protože žádný profesionální ring pro něj neexistoval. Kuba zakázala placený sport po revoluci v roce 1959 a své boxery pustila mezi profesionály až v dubnu 2022, jak tehdy oznámila agentura
Reuters. Z výdělků měli nově dostávat 80 % zápasníci, 15 % trenéři a 5 % zdravotnický personál. Světová boxerská rada tehdy psala o konci éry dlouhé šest desetiletí.
Savónova generace z toho nedostala nic. Kubánský model stavěl na slávě, postavení a privilegiích, ne na výplatní pásce. Jakmile zmizí první, nezbude druhé.
Jeho případ není čistý příběh oběti systému ani kuriozita z internetu. Je to doklad toho, že sláva v bojových sportech se bez smlouvy nedá uložit do banky. Šampionem zůstává, tituly mu nikdo neodebral. Jen už to slovo neznamená to, co v Barceloně, Atlantě a Sydney.
Zdroj:
MMAMAG.cz
Autor:
Kristýna Vondráčková