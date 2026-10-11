Odmítání vody a krmiva u psa může mít různé příčiny. Ne vždy jde o vážný problém, zvýšená pozornost je však namístě

Pokud váš pes odmítá pít a jíst, nemusíte ihned panikařit, neboť nemusí jít o nic hrozného. Přesto je však dobré být ve střehu.
Pokud máte doma psa, jistě víte, jak je těžké rozpoznat, kdy je v pořádku a kdy potřebuje veterinářskou pomoc. Zpozornět byste však měli v momentě, kdy váš mazlíček
odmítá pít a jíst. Přestože nemusí jít o nic závažného, v některých případech by toto chování mohlo být odrazem závažného onemocnění. Níže se proto můžete seznámit s tím, proč váš pes pravděpodobně nechce pít ani jíst. Proč váš pes nechce jíst?
Přestože může být mnoho důvodů, proč váš pes nechce nic jíst, je dobré brát na vědomí, že jednodenní půst nemusí znamenat nic závažného. Je ovšem důležité, abyste neustále kontrolovali,
zda tento problém není doprovázen žádnými dalšími příznaky. Nechutenství vašeho psa může být podle veterinářů častokrát důsledkem nadměrného přejídání, kdy má váš mazlíček neustálý přístup ke krmivu. Další možností je také fakt, že mohl sníst něco špatného během venkovní procházky. Fotografie: Freepik
Někdy může být nechuť psa k jídlu také důsledkem přílišného stresu. Ten může nastat, když je mazlíček sám a netrpělivě čeká na svého majitele, změnou prostředí nebo příchodem nového člena do vaší rodiny.
Další možností by mohla být také osobní preference vašeho mazlíčka, což poznáte tak, že přestane jíst v momentě, kdy mu začnete podávat jiné krmivo. V takovém případě by mělo stačit vyzkoušet jiný druh krmiva nebo mu s krmivem podávat také vařené maso.
Pes nežere několik dní
Naprosto jiná situace nastává, pokud váš pes nežere již několik dní – v takovém případě byste návštěvu veterináře rozhodně neměli odkládat. Nejčastějším faktorem, který tento stav způsobuje, může totiž být
problém s chrupem, který nastává zejména tehdy, když je pes starý. Další příčinou však může být také problém s dýchacím ustrojím, podráždění sliznic nebo onemocnění krku či jícnu. Vždy byste však také měli mít na paměti, že podvýživa, zejména v případě infekce nebo nemoci, může způsobit vašemu psovi velmi závažné komplikace. Fotografie: Freepik Proč pes nepije vodu?
Podle mnohých veterinářů je odpověď na tuto otázku velmi složitá. Množství vody, které váš mazlíček během dne vypije, souvisí s mnoha faktory, jako je například věk, velikost nebo strava. Pokud však tento
problém u vašeho psa zpozorujete, měli byste ho ihned řešit, neboť byste se jinak mohli potýkat s dehydratací. Nedostatek vody navíc činí vašeho psa náchylnějšího k nemocem, včetně velmi bolestivých ledvinových kamenů.
Abyste tedy svého psa ochránili před možnými důsledky dehydratace, budete ho muset k pití vody povzbudit. Zřeďte třeba jeho krmivo vývarem ze syrového masa nebo do jeho misky s vodou přihoďte trošku suchého krmiva,
což ho donutí během konzumace jídla dostat do sebe také vodu. Pamatujte si však, že pokud má váš mazlíček problém s konzumací vody, neměli byste tuto skutečnost nikdy podceňovat, naopak byste ji měli včas začít řešit.
Zdroj:
Porady Interia
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Odmítá váš pes pít a jíst? Ne vždy je potřeba vyhledat pomoc, ale rozhodně dbejte zvýšené pozornosti appeared first on BydlímeÚtulně.cz.