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Odmítání vody a krmiva u psa může mít různé příčiny. Ne vždy jde o vážný problém, zvýšená pozornost je však namístě

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Pokud váš pes odmítá pít a jíst, nemusíte ihned panikařit, neboť nemusí jít o nic hrozného. Přesto je však dobré být ve střehu.
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Zdroj: Fotografie: Freepik
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 11:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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