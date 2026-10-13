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Odmítala muže, lovila medvědy a věřila v magii. Podivínskou šlechtičnu z Krumlova podezírali z upírství

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Mohla vládnout po boku nejmocnějších mužů Evropy. Místo toho se uzavřela na zámku, vyjížděla na lovy, pálila tabák a studovala hvězdy. Když začala chřadnout, lid šeptal o prokletí.
Odmítala muže, lovila medvědy a věřila v magii. Podivínskou šlechtičnu z Krumlova podezírali z upírství

Odmítala muže, lovila medvědy a věřila v magii. Podivínskou šlechtičnu z Krumlova podezírali z upírství

Zdroj: Pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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